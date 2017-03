Mặc dù mang vẻ ngoài là nơi thu mua phế liệu, tuy nhiên, đây lại là cơ sở chuyên sang chiết và buôn bán rượu lậu không rõ nguồn gốc.

Ít ai ngờ rằng trong căn nhà xập xệ vốn là nơi thu mua phế liệu lại tích trữ cả nghìn lít rượu. Trong 50 can nhựa đựng hóa chất cáu bẩn, có đủ các loại rượu như ba kích, táo mèo, chuối hột… để lẫn với các loại phế liệu. Nếu không có đợt kiểm tra đột xuất của cơ quan chức năng, những người hàng xóm của cơ sở này chắc vẫn luôn nghĩ rằng các can nhựa màu xanh được vận chuyển đến đều là can phế liệu.

Đáng chú ý là cơ sở buôn bán rượu lậu này không hề có giấy phép kinh doanh, không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ của các thùng rượu và cũng không có tem nhãn trên sản phẩm. Cách duy nhất để phân biệt các loại rượu là những dòng chữ viết trên vỏ can.

Bên trong nhà kho ẩm thấp của cơ sở là nơi sang chiết các loại rượu. Các loại nguyên liệu được tích trữ lâu ngày đã xuất hiện nấm mốc.

Chủ cơ sở cho biết cơ sở này không hề sản xuất rượu mà chỉ thu gom rượu từ các cơ sở tại Hưng Yên rồi mang về sang chiết, bán lẻ cho các quán ăn và người lao động xung quanh khu vực bến xe Mỹ Đình.

(Theo VTV)