Hai người đàn bà xa lạ, tuổi gần đất xa trời ở Quảng Nam ra Đà Nẵng tìm cơm qua ngày. Họ gặp nhau, quý mến nhau, yêu thương nhau bằng tình vé số. Rồi một người chẳng may gặp nạn gãy chân nằm một chỗ. Và người còn lại hơn một năm qua đã lay lắt viết nên một câu chuyện xúc động, đẹp như trong cổ tích về tình người…

Bà Quế đang chăm sóc bà Anh trong nhà trọ của mình. Ảnh: Hữu Long

Duyên trời định

Gần 82 năm có mặt trên cuộc đời, bà Trần Thị Anh mới biết được thế nào là đi… taxi. Bà vừa kết thúc hành trình từ xóm trọ ở hẻm 250 Nguyễn Công Trứ (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) đến xã Quế Lộc (Quế Sơn, Quảng Nam) và ngược lại gần trăm cây số. Mà lý do để bà Anh được đi taxi cũng thật trớ trêu: Bà bị xe tông gãy chân, nằm liệt giường hơn năm nay. Vừa rồi chính quyền địa phương “triệu” về để bàn chuyện cấp đất và làm thẻ Bảo hiểm Y tế. “Đúng ra là tui đi xe đò, nhưng do chân không lết được nên không còn cách nào khác, chị Quế và mấy người hàng xóm phải khiêng tui bỏ lên taxi để về quê”, bà Anh thều thào giải thích. Hỏi lần đầu tiên được đi taxi cảm nhận thế nào? Bà Anh cười móm mém: “Chẳng cảm nhận được chi ngoài mệt do say xe và tiếc tiền!”.

Bà Trần Thị Anh rời Quế Lộc về Đà Nẵng kiếm sống cách đây hơn 2 năm. Năm ấy bà tròn 80 - tuổi đúng ra phải ở nhà để an dưỡng được ngày nào hay ngày đó. Hỏi, bà Anh không trả lời mà chỉ rơm rớm nước mắt. Bà Quế thấy vậy trả lời hộ: “Bà ấy chẳng có nhà cửa, chồng con, nghe đâu có đưa cháu xa đang làm công nhân chi đó ở Đà Nẵng nhưng hơn 2 năm nay không thấy tới lui”.

Những ngày đầu, bà Anh thuê nhà trọ rồi đi bán vé số. Khổ nỗi, bán vé số thì cũng phải có vốn nhưng tiền trong túi bà Anh chỉ đếm được con số mấy chục ngàn nên chỉ còn cách “này” lại của đồng nghiệp mấy tờ vé số giá gốc, sau đó bán lấy lời rồi dùng tiền lời mua thêm… Bà Quế bảo “buôn bán kiểu đó khác chi ăn xin nhưng ngày cũng không kiếm được bao nhiêu tiền”.

Thấy thương, bà Nguyễn Thị Quế, thời điểm đó cũng tròm trèm 75 tuổi; cũng xa nhà tận Đại Thạnh (Đại Lộc, Quảng Nam) một mình xuống Đà Nẵng bán vé số bèn cho bà Anh mượn một ngày khoảng trăm vé để bán, cuối ngày bán được bao nhiêu trả lại vốn, còn lại bà Quế mang vé trả đại lý. Bà Quế, gia cảnh có khá hơn bà Anh một chút khi ở quê còn có nhà riêng, còn 3 con (2 trai 1 gái) đã dựng vợ gã chồng. Tuy nhiên “tụi hắn khổ lắm, cũng lay lắt bữa đói bữa no, không nương tựa được ai nên tui phải về Đà Nẵng để tự mình kiếm sống được ngày mô hay ngày đó”, bà Quế trả lời thắc mắc của chúng tôi rằng vì sao tuổi này rồi mà vẫn còn xa quê kiếm cơm?

Từ ngày được bà Quế cho “mượn vốn”, cuộc sống của bà Anh tươi hồng hơn một chút, nhưng rồi cũng chỉ “hồng” chưa được tròn năm. Bởi bất ngờ một ngày, bà Quế trên đường đi bán vé số dạo thì bị xe máy tông gãy chân. Tuổi 80 cộng với trắng tay thì gãy chân đồng nghĩa với liệt dù đã lên về bệnh viện không biết bao nhiêu lần. Bà Anh nằm một chỗ và hầu như ai cũng coi như bà chết rồi hoặc sắp chết. Nhưng tai họa thì vẫn chưa chịu buông tha khi chủ nhà trọ lo sợ bà Anh sẽ chết trong nhà mình nên đã không cho bà ở nữa. Bà Quế, lúc này bỗng dưng trở thành người nhà bất đắc dĩ đã đến đưa bà Anh đi ở nhờ trong căn phòng của một người bạn ở khu trọ khác. Bà Anh nhờ hàng xóm dìu ra trú tạm ở một cái sạp trong chợ An Cư 2 thuộc quận Sơn Trà.

“Chiều đó tui đi bán vé số ngang chợ An Cư 2 và không tin vào mắt mình khi thấy bà Anh trong bộ dạng gầy mòn, nằm co quắp như cái xác trên sạp”, bà Quế nhớ lại. Bà Quế đưa ra một quyết định bất ngờ: “Chỗ khác” chính là căn phòng trọ khoảng 10 mét vuông mà bà đang thuê chung với một thanh niên làm nghề sửa điện ở hẻm 250 Nguyễn Công Trứ (quận Sơn Trà, Đà Nẵng). “Cũng may là chủ nhà theo đạo Tin lành nên không kiêng cữ gì”, bà Quế kể.

Rau cháo nuôi nhau

Hôm chúng tôi tìm đến phòng trọ, người thanh niên sửa điện ở cùng đi vắng. Thấy khách, bà Quế dìu bà Anh dựa vào tường, dịu dàng, cẩn thận vuốt lại bộ đồ nhàu nhĩ, chải lại đầu tóc bạc trắng, rối xoăn vì cả ngày nằm một chỗ. Nhìn cách bà Quế chăm bà Anh, thấy phảng phất điều gì đó như tình mẫu tử chứ không phải cách của hai người bạn, càng không giống hai người xa lạ chẳng liên quan gì đến máu mủ ruột rà.

“Nhìn ri chứ khó tính lắm, nặng tay, nặng lời chút thôi là bà ấy hờn không nói chuyện, có khi còn không thèm ăn”, bà Quế dịu dàng trách bà Anh với khách. Bà Anh cười: “Tại những lúc đó tui đau quá, không làm chủ bản thân được”. Bà Quế cười kể tiếp: “Tuổi già tính nết thất thường, vui đó rồi buồn đó chẳng lý do. Có hôm tui đi bán về nhà muộn, giận dỗi thế nào, bà ấy không chịu ăn uống gì, nằm im lìm, xoay mặt vô tường khóc nức nở. Tôi tức quá rầy mấy tiếng chẳng ngờ bà ấy còn khóc to hơn khiến tui không biết làm chi ngoài khóc theo”.

Sau lần bị xe tông, chân bà Anh không lành được, ngày mỗi teo tóp và bà gần như nằm liệt giường. Mọi việc từ về sinh, tắm giặt, ăn uống… đều một tay bà Quế lo liệu. Mỗi một ngày mới, sau khi vệ sinh tại chỗ cho bà Anh, bà Quế chạy vội ra đầu ngõ mua mấy ngàn bún hoặc mì về để đó cho bà Anh rồi tất tả đi lên đại lý lấy vé số. Chiều về lại cơm nước, tặm giặt… cho cả hai người. Nghe nhắc chuyện tắm giặt, bà Anh khoe: “Tui nằm liệt hơn năm nay nhưng không ghẻ lở là nhờ bà Sáu vệ sinh, rửa ráy thường xuyên đó”.

Tối đến, hôm nào bà Anh khỏe thì bà Quế còn chợp được mắt. Chẳng may gặp lúc trái gió trở trời, bà Anh ôm vết thương rên rỉ, gào khóc… là bà Quế coi như thức trắng. Đó là chưa kể những lúc như vậy đến bữa còn phải đút, phải giỗ dành như trẻ con nhưng có khi bà Anh còn không chịu ăn. Ai đó hỏi “những lúc đau như rứa thì làm răng?”. Bà Quế lục trong túi xách ra một đống thuốc giảm đau, bảo “biết làm răng ngoài cho uống thuốc giảm đau”.

Nhân nhắc chuyện “thi thoảng có tiền”, bà Quế kể hồi bà Anh mới bị tai nạn cách đây hơn 1 năm, nhờ có một số tờ báo biết đưa tin nên bà Anh được một số cá nhân, tổ chức thiện nguyện đến chia sẻ, động viên, giúp đỡ bằng tiền mặt để chi phí tiền bệnh viện, thuốc men cùng các trang thiết bị hỗ trợ như đệm nước, xe lăn, tả lót… Đặc biệt có một người đàn ông giấu tên ở thành phố Đà Nẵng hỗ trợ cho bà Anh mỗi tháng 1 triệu đồng gồm 500 ngàn đồng tiền ăn và 500 ngàn đồng tiền thuê nhà. “Tuy nhiên mấy tháng nay, do khó khăn quá nên tui bàn với bà Anh lấy luôn tiền đó để trả tiền nhà và điện nước cho 2 người, còn lại ăn uống tui lo, bữa đói bữa no qua ngày chứ biết làm răng chừ?”.

Chúng tôi cùng lắc đầu cười thì ông Sáu, hàng xóm của bà Quế có mặt trong phòng lúc đó góp chuyện: “Tui sống đến nay gần 50 tuổi nhưng chưa thấy ai lạ như bà Quế. Bà ấy chăm sóc, lo lắng cho bà Anh còn hơn cả chị em ruột thịt. Cực khổ không kể xiết nhưng tui chưa khi mô nghe bà ấy than phiền một lời, thậm chí còn bỏ ngoài tai bao lời dị nghị của hàng xóm và con cháu...”.

Hỏi khổ thế này, bà có bao giờ cảm thấy hối hận khi đưa bà Anh về cưu mang không? Bà Quế đáp ngay: “Không hối hận!”. Im lặng một lúc bà mới cười buồn buồn: “Là cái số tui nó thế. Chắc kiếp trước tui nợ nần chi bà Anh nhiều lắm nên kiếp ni ông trời bắt trả cho hết, cho xong mới được chết”. Hỏi tiếp chuyện tương lai, bà Quế lại cười: “Thì sống được ngày mô hay ngày đó. Khi mô bà ấy không sống nữa thì tui nhờ người gởi lên chùa nhờ người ta hương khói…”.

Hoàng Văn Minh - Hữu Long