Theo Đại tá Phạm Văn Ngân - Phó giám đốc Cơ quan Công an tỉnh Vĩnh Long, Cơ quan CSĐT tỉnh đã khởi tố bị can, bắt giam Phan Thanh T. (36 tuổi) và Phan Thanh S. (62 tuổi, cùng ngụ xã An Phước, huyện Mang Thít) để điều tra về hành vi “Hiếp dâm trẻ em”.

Căn nhà bé Đ bị ông nội và bố xâm hại Được biết, nghi can S. và T. là hai cha con. Nạn nhân là bé P.T.L.Đ. (11 tuổi) con gái của T, cháu nội S.. Đại tá Phạm Văn Ngân cho biết, cơ quan điều tra tỉnh đã bắt tạm giam hai nghi can này để điều tra làm rõ về hành vi hiếp dâm trẻ em. Riêng nạn nhân do bị xâm hại nhiều lần nên đưa đi khám phụ khoa, các vết rách của màng trinh. Trước đó, bà Nguyễn Thị M (bà ngoại cháu Đ, ngụ xã Quới Thiện, huyện Mang Thít) đã đến cơ quan công an tố cáo về sự việc trên. Nhận tin báo, Công an đã nhanh chóng vào cuộc và mời 2 cha con S và T lên lấy lời khai. Tại cơ quan điều tra, cả 2 cha con ông S. đều thừa nhận hành vi phạm tội. Theo chị X (mẹ bé Đ), hơn một tháng trước, bé Đ. có kể mẹ nghe chuyện bị cha ruột và ông nội xâm hại ngay tại nhà. Bé Đ. kêu đau nhưng không dám chống lại vì sợ bị đánh đòn. Nghe con nói, ban đầu chị không tin nên gặng hỏi chồng và và cha chồng thì hai người thừa nhận sự việc. Cả hai sau đó năn nỉ xin chị X. bỏ qua sự việc và hứa sẽ không tái diễn nữa. Đến khi bé Đ. kể với bà ngoại thì sự việc mới được trình báo lên công an. Uyên Châu