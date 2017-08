Để lấy bình tĩnh, đối tượng Lê Lâm Hưng đã uống tổng cộng 6 lon bia trước khi dùng súng giả gây ra vụ cướp ngân hàng táo bạo ở Trà Vinh.

Đối tượng Hưng trong trại giam. Ảnh: Công an cung cấp

Kỹ sư cướp ngân hàng

Ngày 3.8, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, cơ quan này đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố đối tượng Lê Lâm Hưng (29 tuổi, ngụ TP.Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, tạm trú khóm 2, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh, kỹ sư của Ban quản lý nhà máy dự án nhiệt điện Duyên Hải) về tội danh cướp tài sản.

Bị can Lê Lâm Hưng bắt đầu làm việc tại Ban quản lý dự án nhiệt điện 3 (xã Dân Thành, thị xã Duyên Hải) từ tháng 2.2014. Lúc đầu, vợ chồng bị can ở phòng tập thể của Ban quản lý dự án, đến tháng 8.2016 thì chuyển về khóm 2, phường 1, thị xã Duyên Hải thuê nhà ở. Khi còn làm việc tại Nhiệt điện Cẩm Phả - Quảng Ninh, bị can đã vướng vào tệ nạn cờ bạc (chơi cá cược bóng đá qua mạng) dẫn đến nợ nần, gia đình nhiều lần trả nợ cho bị can. Khi chuyển vào Trà Vinh, bị can vẫn tiếp tục cờ bạc.

Đến khoảng đầu năm 2017, khi nợ nần chồng chất, mất khả năng chi trả, các chủ nợ liên tục yêu cầu Hưng trả nợ, từ đó, Hưng nảy sinh ý định cướp ngân hàng.

Sau đó, bị can đi TP. Hồ Chí Minh mua một khẩu súng ngắn bắn bi nhựa, một áo khoác đen, một cặp kính đen và hai túi xách loại thể thao mang về cất giấu trong tủ cá nhân của phòng tập thể. Do biết Phòng giao dịch Vietcombank Duyên Hải mới thành lập còn nhiều lỏng lẻo, nhân viên không ai quen biết bị can, nên Hưng chọn địa điểm này làm mục tiêu gây án.

Ăn cơm nhà, uống bia... chờ thời điểm gây án

Khoảng 9h ngày 26.4.2017, Hưng mượn xe môtô BS 84G1 - 059.48 của một đồng nghiệp và mang theo các công cụ đã chuẩn bị sẵn để đi gây án. Trên đường đi, bị can mua hai lon bia uống. Do đã tính toán từ trước, bị can chạy xe vào bên trong một đường hẻm, tháo biển số xe bỏ vào cốp, mặc áo khoác, đeo khẩu trang, kính đen và quấn băng keo trong vào các ngón tay bàn tay trái (mục đích không cho ai nhận ra cũng như không để lại dấu vết). Tuy nhiên, khi đến gần phòng giao dịch, do còn phân vân nên Hưng chưa đánh cướp mà quay lại hẻm cởi áo khoác bỏ vào túi xách, lắp lại biển số chạy về nhà ăn cơm và uống thêm hai lon bia.

Đến khoảng 13h15 phút cùng ngày, bị can trở lại con hẻm trước đó và chuẩn bị như lần đầu. Khi đến gần phòng giao dịch bị can dừng bên ngoài quan sát một lúc rồi chạy xe vòng quanh khu vực ngân hàng, sau đó ghé trở lại đường hẻm ban đầu lắp biển số xe vào, cởi áo, khẩu trang, mắt kính, băng keo ra rồi chạy xe đến quán giải khát gần đó ngồi suy nghĩ cách thức thực hiện.

Lúc này, một chủ nợ của Hưng điện thoại đòi tiền, túng thế, Hưng buộc phải cướp ngân hàng. Bị can trở lại con hẻm lần thứ ba, chuẩn bị như cũ và mua thêm hai lon bia để uống. Đến khoảng 16h22, Hưng chạy xe chạy đến phòng giao dịch đậu xe ngoài hành lang rồi xông vào dùng súng đe dọa cướp tiền.

Lúc này, phòng giao dịch có một trưởng phòng và 5 nhân viên với 1 bảo vệ đang photo giấy bên trong, không có khách hàng giao dịch. Bị uy hiếp, lại tưởng tên cướp cầm súng thật, nên những người trong phòng phải làm theo yêu cầu của Hưng. Sau khi lấy tổng số tiền mặt 1.580.000.000đ và 35.900 USD bỏ vào hai túi xách, Hưng tiếp tục chĩa súng đe dọa yêu cầu tất cả nhân viên lùi vào góc phòng phía trong rồi lên xe tẩu thoát khỏi hiện trường.

Trên đường tẩu thoát, Hưng bị một người dân ném viên gạch để chặn lại nhưng không trúng. Một số người khác cũng đã truy đuổi Hưng nhưng không kịp. Sau đó, Hưng chạy về phòng nghỉ khu tập thể cất giấu tiền cướp được và công cụ gây án, rồi điện thoại hẹn một chủ nợ ra quán cà phê trả 130 triệu đồng.

Tiếp đó, Hưng trả xe máy cho đồng nghiệp rồi thuê xe ôm đến nhà một người khác để chuộc lại chiếc xe máy cầm cố trên 10 triệu đồng… Trong các ngày từ 27 đến 29.4, Hưng dùng số tiền cướp được chuộc máy tính, trả nợ bằng tiền mặt và thông qua chuyển khoản thêm cho 26 người ở nhiều địa phương như TP. Hồ Chí Minh, Quảng Ninh với tổng số tiền trên 1,5 tỉ đồng, còn lại trên 14 triệu đồng Hưng tiêu xài cá.

Sau khi gây án, bị can xé rách áo khoác thành nhiều mảnh ném bỏ trong khu vực công trường Duyên Hải 1, và mang khẩu súng ra cầu cảng đường ống tải than của nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 3 ném xuống biển, nón bảo hiểm bị can bỏ vào thùng rác ven đường… Còn số tiền 10 triệu đồng và 35.900 USD chưa tiêu xài, Hưng đem đến Văn phòng công trường Duyên Hải 3 cất giấu. Quá trình điều tra, Hưng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình…

TRẦN LƯU