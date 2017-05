Tuy cơ quan công an trả lời không có căn cứ điều tra việc chị Thuần bị sát hại nhưng gia đình vẫn kiên trì tìm kiếm và vô tình nghe được lời tố giác của người thân hung thủ.

Ngày 17/5, Cơ quan CSĐT (PC45) Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Trung Hoàng (38 tuổi, ngụ thị trấn Đất Đỏ) để điều tra về tội giết người. Hoàng bị cáo buộc là đánh chết vợ, phi tang thi thể nạn nhân xuống hầm cầu trong nhà.

Nguyễn Trung Hoàng (ảnh nhỏ). Ảnh: PL TP.HCM

Vụ án sẽ mãi rơi vào quên lãng nếu trong các cuộc nhậu, người thân của nghi can không buột miệng bóng gió về sự thật việc chị mất tích, báo PL TP.HCM đưa tin.

Theo chị của nạn nhân, từ khi không liên lạc được với Phan Thị Thuần, gia đình linh cảm chị bị sát hại chứ không phải “bỏ nhà theo trai” như lời Hoàng nói.

Gia đình gửi đơn đến công an trình báo việc chị Thuần mất tích. Lúc này Hoàng cũng gửi đơn đến tòa, xin đơn phương ly hôn. Do gia đình chị Thuần lên trình bày việc đề nghị điều tra vụ mất tích nên tòa không giải quyết.

Tuy nhiên, sau đó “chứng cứ” chị Thuần bị sát hại liên tục vô tình xuất hiện. Đầu tiên là năm 2013, trong lúc nhậu người thân của Hoàng vô tình nói: “Nghe tin là chị Thuần bị sát hại vứt xuống giếng”. Tin này đến tai và gia đình đến hỏi thăm nhưng chẳng có manh mối gì.

Đến tháng 3/2017, trong một cuộc nhậu, một cán bộ ngân hàng tại huyện Long Điền cho hay là chị Thuần có gửi tiền tiết kiệm nhưng mấy năm không thấy tới rút tiền hay gia hạn.

Trong bàn nhậu có người thân của Hoàng và người này vô tình nói: "Thuần đã bị sát hại, sao lấy…". Thông tin này lại tới tai gia đình chị Thuần. Lần này gia đình tiếp tục gửi đơn lên Công an huyện Đất Đỏ.

"Ngày 13/3/2017, chúng tôi mang đơn cũ (chỉ sửa lại ngày) lên Công an huyện Đất Đỏ. Cán bộ tiếp dân nhận đơn, đưa chúng tôi gặp trực tiếp trưởng công an huyện (mới nhận công tác) để nghe trình bày. Trưởng công an hứa sẽ chỉ đạo xử lý ngay và sau đó cán bộ điều tra đã làm việc với chúng tôi.

Qua xác minh, công an thấy chị Thuần chưa xuất cảnh và đã mời Hoàng lên làm việc. Đến ngày 10/5, công an mời gia đình lên, thông tin là đang tạm giữ Hoàng nhưng người này không khai nhận.

Gia đình vào hỏi, Hoàng cũng không khai. Sau đó, Hoàng mới tự thú, chỉ nơi phi tang xác nạn nhân", người thân chị Thuần cho biết trên báo VOV.

Tại cơ quan công an Hoàng khai: "Lúc đó tôi không cố ý, thấy vợ đi với người khác nên mới cãi lộn rồi xảy ra vụ việc. Khi thấy vợ chết, nghĩ thương con còn nhỏ nên tôi mới thủ tiêu thi thể của vợ, giờ nghĩ lại tôi rất hối hận".

Hoàng nói lý do đến gần 5 năm sau mới khai nhận vì trong quãng thời gian vợ chết, con còn nhỏ nên thương con, muốn ở lại chăm sóc cho con lớn.

Trung Hùng (Tổng hợp theo báo Người lao động, VOV)