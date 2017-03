Các doanh nghiệp ở Vũng Tàu gửi đơn kiến nghị đề nghị cách chức, thay thế người có thẩm quyền tiến hành tố tụng vụ án chìm ca nô ở huyện Cần Giờ.

Vụ án Chìm ca nô ở huyện Cần Giờ xảy ra ngày 2/8/2013 đến nay kéo dài sang năm thứ 4 nhưng chưa kết thúc.

Cho rằng vụ án kéo dài bắt nguồn từ nguyên nhân người có thẩm quyền tiến hành tố tụng vụ án lạm dụng quyền lực, vi phạm pháp luật để “ngâm án”, "hành" người có dấu hiệu oan sai, hơn 10 doanh nghiệp đã gửi đơn lên cơ quan chức năng, kiến nghị cách chức Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM đối với ông Đoàn Tạ Cửu Long và thay thế người có thẩm quyền tiến hành tố tụng vụ án, theo tin tức trên báo VOV.

Theo đó, mặc dù biết Bản kết luận điều tra ngày 12/9/2014 là không có căn cứ và vi phạm thời hạn điều tra (ban hành khi đã hết thời hạn điều tra, vi phạm Khoản 6 Điều 119 Bộ luật tố tụng hình sự) nhưng ông Đoàn Tạ Cửu Long - Phó viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân TP.HCM vẫn ban hành cáo trạng truy tố hai bị can.

Cáo trạng của Viện kiểm sát đã không được Tòa án chấp nhận đưa vụ án ra xét xử bởi các nguyên nhân tai nạn mà Cáo trạng viện dẫn không có nguyên nhân nào chứng minh hậu quả đặc biệt nghiêm trọng là do đưa vào sử dụng phương tiện giao thông đường thủy không bảo đảm an toàn.

Tòa án đã phải sử dụng hết quyền trả hồ sơ đến lần thứ hai nhưng ông Đoàn Tạ Cửu Long vẫn không chịu thừa nhận các sai phạm về tố tụng để đình chỉ điều tra vụ án mà còn tiếp tục “ngâm án” gây thiệt hại cho các doanh nghiệp và người lao động, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư kinh doanh mà Chính phủ và các Bộ ngành đang tập trung tháo gỡ.

Mới đây, khi trả lời Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM, ông Đoàn Tạ Cửu Long vẫn tiếp tục khẳng định việc khởi tố, truy tố ông Vũ Văn Đảo và ông Đinh Văn Quyết về tội “Đưa vào sử dụng các phương tiện giao thông đường thủy không bảo đảm an toàn” theo Điều 214 BLHS là “đúng người, đúng tội, không có oan sai”.

Điều này được các doanh nghiệp cho rằng, ông Đoàn Tạ Cửu Long chứng minh tội theo cảm tính, suy diễn chủ quan chứ không căn cứ vào quy định của pháp luật.

Nguyên nhân tai nạn đã được xác định ngay từ khi khởi tố vụ án và trong cả hai lần trưng cầu giám định gần đây, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) đều khẳng định nguyên nhân gây tai nạn là do tàu chở quá số người và gặp thời tiết bất lợi, báo Pháp luật Việt Nam đưa tin.

Như vậy, lỗi trong vụ tai nạn này không phải của ông Vũ Văn Đảo (Giám đốc Cty CP Việt Séc) và Đinh Văn Quyết (Giám đốc Cty CP Vũng Tàu Mariana)- những người không liên quan đến việc đưa vào sử dụng tàu không an toàn.

Nhiều lần có ý kiến, kiến nghị xin gặp và đối thoại với lãnh đạo VKSND TP Hồ Chí Minh về vụ án oan sai nói trên nhưng không được đáp ứng, các doanh nghiệp đã đưa ra đề nghị thay thế người có thẩm quyền giải quyết vụ án để các cơ quan tiến hành tố tụng xem xét đình chỉ vụ án, hạn chế thiệt hại cho doanh nghiệp và người lao động.

Diễn biến vụ án:

- Ngày 2/8/2013, xảy ra vụ tai nạn giao thông đường thủy khiến 9 người tử nạn trong đó có tài công Phạm Duy Phúc. Do tài công điều khiển ca nô bị nạn BP 12-04-02 tử vong, cơ quan cảnh sát điều tra đình chỉ điều tra tội Vi phạm quy định về điều khiển giao thông đường thủy.

Tuy nhiên người sản xuất ca nô ông Vũ Văn Đảo - Giám đốc Công ty Công nghệ Việt Séc và Đinh Văn Quyết - Giám đốc Công ty Vũng Tàu - Maria bị khởi tố về tội Đưa vào sử dụng phương tiện giao thông đường thủy không đảm bảo an toàn.

- Ngày 17/10/2014, Viện kiểm sát hoàn tất cáo trạng truy tố 2 ông Vũ Văn Đảo và Đinh Văn Quyết theo điều 214 Bộ luật hình sự.

Sau cáo trạng truy tố, rất nhiều cơ quan tổ chức, người lao động, các chuyên gia pháp luật đã đề nghị cơ quan tố tụng của TP.HCM xem xét lại vụ án để tránh oan sai. Nhiều chuyên gia pháp luật khẳng định, việc truy tố 2 ông Vũ Văn Đảo và Đinh Văn Quyết theo điều 214, Bộ luật Hình sự là không có cơ sở.

- Ngày 17/4/2015, TAND TP.HCM trả hồ sơ lần 1 yêu cầu làm rõ kết quả giám định và nguyên nhân vụ tai nạn.

- Ngày 26/5/2015, VKS cùng cấp có công văn khẳng định do không có chứng nhận Đăng kiểm của Cục Đăng kiểm Việt Nam là không đảm bảo an toàn.

Trong quá trình điều tra bổ sung, ngày 25/6/2015, Cục Đăng kiểm Việt Nam – Bộ GTVT đã có Công văn số 2411/ĐKVN-TB khẳng định ca nô bị nạn thuộc đăng kiểm của Phòng Đăng kiểm Hải quân, Bộ GTVT không có thẩm quyền đăng kiểm.

- Ngày 17/7/2015, TAND TP.HCM lại có công văn trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung lần 2.

- Ngày 28/7/2015, Viện kiểm sát nhân dân TP.HCM ra quyết định trả hồ sơ vụ án “chìm ca nô ở huyện Cần Giờ” để điều tra bổ sung cho Công an TP.HCM.

Theo quyết định, cơ quan thực hành quyền công tố yêu cầu cơ quan cảnh sát điều tra, điều tra bổ sung các nội dung nêu tại quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung (lần 2) số 176/2005/HSST-QĐ ngày 17/7/2015 của TAND TP.HCM và các tình tiết mới phát sinh trong quá trình điều tra bổ sung.

- Ngày 28/8/2015, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.HCM ra quyết định tạm đình chỉ vụ án, tạm đình chỉ bị can với lý do: Sau khi tiến hành điều tra thấy vụ án “Đưa vào sử dụng các phương tiện giao thông đường thủy không đảm bảo an toàn” cần phải giám định tư pháp đối với ca nô BP 12-04-02.

Bởi vậy, Cơ quan cảnh sát điều tra quyết định tạm đình điều tra vụ án hình sự "Đưa vào sử dụng các phương tiện giao thông đường thủy không đảm bảo an toàn" xảy ra ngày 2/8/2013 tại huyện Cần Giờ, TP.HCM theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 372-01 ngày 4/9/2013 để chờ kết luận giám định.

- Ngày 18/11/2015, Hội đồng giám định đưa ra kết luận giám định vụ án.- Sau kết luận giám định đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra, Công an TP.HCM vẫn đang “treo án”.

