Hiện hàng trăm chiến sĩ, lực lượng công an, các ngành chức năng đang túc trực hỗ trợ di dời tải sản và đảm bảo an toàn cho người dân trong vụ sạt lở dọc bờ sông Vàm Nao, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.

Hiện trường xảy ra vụ sạt lở Di dời dân ra khỏi nơi nguy hiểm thêm 100m Khi xảy ra vụ sạt lở, lãnh đạo địa phương, các cấp, các ngành trong tỉnh An Giang đã kịp thời có mặt để cảnh báo, di dời tài sản và di chuyển người dân ra khỏi vùng sạt lở, đồng thời có biện pháp hỗ trợ bà con kịp thời. Ngày 23/4, bà Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Tỉnh ủy An Giang đã có mặt trực tiếp chỉ đạo khắc phục sự cố sạt lở. Theo đó, xác định nhiệm vụ cấp bách là phải di dời bà con ra khỏi nơi nguy hiểm, nắm bắt và giải quyết kịp thời nhu cầu, nguyện vọng người dân khu vực bị sạt lở. Đặc biệt là vấn đề ăn ở, y tế và học hành. Theo bà Xuân, di dời bà con qua trường học, chùa chỉ là giải pháp tạm thời. Trong điều kiện nắng nóng tại các mái lều che tạm cũng dễ nảy sinh các vấn đề dịch bệnh, vệ sinh..., nên ngành y tế cần phải quan tâm và có biện pháp kịp thời. Theo đó, Bà Xuân yêu cầu, “di dời dân ra khỏi nơi nguy hiểm thêm 100m để đảm bảo an toàn cho người dân”. Tính đến cuối ngày 24/4, lực lượng chức năng đã chi dời 107 hộ dân và 1 nhà máy ra khỏi khu vực nguy hiểm. Nhằm đảm bảo ổn định nơi ở cho bà con, UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo UBND huyện bố trí 105 hộ vào sinh sống tại khu dân cư. Vì trong phạm vi sạt lở có Trường tiểu học A Mỹ Hội Đông nên lãnh đạo địa phương đã thống nhất với nhà trường cho học sinh tạm thời đóng cửa để đảm bảo an toàn cho các em. Đồng thời, lên kế hoạch đưa các em đến điểm phụ học tập. Các ngành chức năng và người dân tích cực di dời đồ đạc, tài sản Hỗ trợ hàng trăm hộ bị ảnh hưởng do sạt lở Cùng ngày, bà Võ Thị Ánh Xuân cũng đã đến an ủi, thăm hỏi, động viên các gia đình có nhà bị sập do sạt lở. Theo đó, tỉnh An Giang đã hỗ trợ 107 hộ bị ảnh hưởng trực tiếp từ vụ sạt lở, mỗi hộ 40 triệu đồng trích từ ngân sách Trung ương và ngân sách của huyện Chợ Mới. Đồng thời, hỗ trợ 50 triệu đồng cho những hộ có nhà bị đổ xuống sông. Theo đó, các cơ quan ban ngành cũng có nhiều hoạt động hỗ trợ, vận động các nhà hảo tâm tặng quà và tiền mặt với số tiền trên 250 triệu đồng cho người dân ảnh hưởng sạt lở. Như báo PLVN đã đưa tin, 9h20 ngày 22/4, dọc bên bờ sông Vàm Nao thuộc ấp Mỹ Hội, xã Mỹ Hôi Đông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang đã xảy ra sạt lở nghiêm trọng, ăn sâu vào đất liền hơn 50m làm hàng trăm căn nhà bị ảnh hưởng, trong đó có 16 căn nhà bị đổ xuống sông. Trận sạt lở nghiêm trọng còn ăn sâu vào đường liên xã khoảng 2m, làm cắt đứt tuyến đường giao thông liên xã Mỹ Hội Đông đi Nhơn Mỹ (huyện Chợ Mới). Tuy nhiên không gây thiệt hại về người. Theo các cơ quan chức năng, nguyên nhân ban đầu có thể là do khu vực này nằm ở ngã ba sông, hợp lưu của 2 dòng chảy sông Hậu và sông Vàm Nao nên vòng nước xoáy, biến đổi dòng chảy tạo nên hố xoáy và gây sạt lở. tỉnh An Giang đã mời Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam khảo sát và đưa ra phải pháp lâu dài đối với vấn đề sạt lở này Hà Vy – Đinh Thương