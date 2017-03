Samsung Galaxy S8 được trang bị tính năng nhận dạng khuôn mặt, cho phép người dùng mở khóa điện thoại bằng cách nhìn vào camera trước. Tuy nhiên, tính năng này có độ bảo mật không cao khi bất cứ ai cũng có thể dễ dàng đánh lừa nó.

Dễ dàng đánh lừa tính năng nhận diện khuôn mặt Galaxy S8

Tại buổi ra mắt Galaxy S8 hôm 29/3, chức năng nhận diện khuôn mặt đã được trình diễn một cách ấn tượng. Nó mở khóa điện thoại “nhanh như chảo chớp”!

Tuy nhiên, đây không phải là cách để bảo mật điện thoại của bạn, vì một số người đã phát hiện ra chiêu “qua mặt” tính năng bảo mật này. Trong một video được đăng tải trên YouTube, một người đã cho Galaxy S8 nhận diện khuôn mặt của anh ta, sau đó anh ta chụp ảnh mình trên một thiết bị khác. Khi đưa tấm ảnh trên thiết bị khác ra trước Galaxy S8, mất khoảng vài giây chiếc điện thoại mới ra mắt của Samsung đã mở khóa màn hình!

Samsung từng nói rằng tính năng nhận diện khuôn mặt không an toàn so với bảo mật vân tay hoặc quét mống mắt, nhưng thực tế là nó vẫn là một lựa chọn để khóa điện thoại của bạn. Ngoài ra, một công nghệ tốt hơn đã sẵn có, đó là Windows Hello. Nó cho phép người dùng mở khóa thiết bị với khuôn mặt của họ. Windows Hello sử dụng cảm biến đặc biệt để phân tích đường nét của khuôn mặt người dùng. Nó hoạt động chính xác đến nỗi thậm chí nó có thể phân biệt đôi song sinh giống hệt nhau.

Lời khuyên của chúng tôi: Nếu bạn sử dụng Galaxy S8, không nên sử dụng tính năng nhận dạng khuôn mặt để bảo mật điện thoại. Hãy sử dụng mã PIN, vân tay hoặc máy quét mống mắt.

Dưới đây là video đánh lừa Galaxy S8:

Theo Business Insider

