Phát biểu sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Italia Angelino Alfano Ngoại trưởng LB Nga Sergei Lavrov cho biết Moscow đã yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBALHQ) tổ chức một cuộc họp đặc biệt liên quan tới các vụ không kích của quân đội Mỹ vào thành phố Mosul của Iraq vào ngày 17/3 mà theo một số nguồn tin đã có hàng trăm dân thường thiệt mạng trong vụ tấn công này.

Theo ông Lavrov HĐBALHQ chắc không thể “đưa ra quan điểm đồng nhất về sự kiện đã xảy ra”. “Tuy vậy chúng tôi sẽ đưa ra những câu hỏi, những lời kêu gọi và đương nhiên sẽ kiểm soát chặt chẽ tình huống này”, đại diện cơ quan ngoại giao Nga nhấn mạnh.

Ngoại trưởng Nga cho hay ông rất ngạc nhiên vì vụ đánh bom ở Mosul kéo dài không phải 1 giờ đồng hồ. “Trong vài giờ mà bạn không thể chắc chắn rằng mình đang tấn công sai mục tiêu, tôi lấy làm kỳ lạ về hành động này của quân đội Mỹ, trong khi họ vẫn có đủ những trang bị cần thiết”, ông Lavrov nói.

Đồng thời nhà lãnh đạo cơ quan Ngoại giao Nga cũng bày tỏ hy vọng, thành phố này sẽ sớm được giải phóng khỏi lực lượng khủng bố và kêu gọi liên minh quốc tế phải hành động nhiều hơn là “kiểm tra, chỉnh lý".

Trước đó truyền thông Iraq đưa tin có ít nhất 200 người thiệt mạng trong hoạt động ném bom chống khủng bố của Liên minh phương Tây do Mỹ dẫn đầu vào ngày 17/3 tại phía Tây Mosul.

Liên minh hiện đã bắt đầu điều tra các báo cáo liên quan tới những cái chết của dân thường vô tội và chưa lên tiếng chính thức xác nhận những thông tin này.

Phát biểu tại Latakia hôm 27/3 đại diện của Trung tâm Hòa giải các bên tham gia xung đột Syria của Nga đã bác bỏ những tuyên bố cho rằng một trực thăng của Không quân nước này đã bị các phần tử cực đoan bắn rơi tại Latakia.

“Những tuyên bố từ các nguồn tin do lực lượng khủng bố nắm quyền kiểm soát về việc một trực thăng của Nga bị bắn hạ không phù hợp với tình hình thực tế” – đại diện Trung tâm Hòa giải Nga lên tiếng

Theo đó, tất cả các máy bay của Không quân Nga ở Syria hiện đang có mặt tại các căn cứ không quân hoặc đang thực hiện các nhiệm vụ của mình.

Liên minh Quốc gia các lực lượng đối lập và cách mạng Syria (NKORS) hôm thứ Hai (27/3) công bố trên trang Twitter cá nhân rằng nhóm "Ahrar al-Sham” đã bắn hạ một máy bay trực thăng tại Latakia nhưng không nói rõ là trực thăng của bên nào. Muộn sau đó cổng thông tin điện tử Ả Rập Al-Masdar News dẫn một số nguồn tin đối lập tuyên bố quân nổi dậy đã bắn rơi máy bay trực thăng của Không quân Nga.

"Ahrar al-Sham" là một trong những nhóm vũ trang lớn thuộc phe đối lập. Và trong hoạt động chiến đấu chống lại lực lượng chính phủ Syria nhóm này thường xuyên phối hợp với các phần tử khủng bố "Dzhebhat al-Nusra".

Website của cơ quan báo chí Lực lượng dân chủ Syria (SDF) hôm 27/3 đưa ra thông báo lực lượng này tuyên bố tạm ngừng hoạt động tấn công ở ngoại ô Raqqa do sửa chữa đập Tabka.

Đập Tabka nằm trên sông Euphrates được xây dựng vào những năm 1970 với sự tham gia của các chuyên gia Liên Xô. Cuối tuần qua các phương tiện truyền thông đưa tin một phần đập Tabka bị sụp trong quá trình giao tranh giữa SDF và quân khủng bố IS.

"Để bảo vệ con đập trên sông Euphrates ... và theo yêu cầu của cơ quan quản lý an toàn đập, chúng tôi đã quyết định tạm ngừng hoạt động chiến đấu tại khu vực có con đập này trong vòng bốn giờ đồng hồ. Điều này được thực hiện để đội ngũ kỹ sư thực hiện công việc sửa chữa đập” – trích tuyên bố của SDF. Theo đó hoạt động chiến đấu tạm ngừng từ 13h00 tới 17h00 theo giờ địa phương (tức là từ 14h00 tới 18h00 theo giờ Moscow).

“Lực lượng dân chủ Syria” bao gồm các đơn vị tự vệ nhân dân người Kurd (YPG), các nhóm đối lập người Ả Rập và các đơn vị người dân tộc thiểu số ở Syria. Lực lượng này phối hợp với Liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu trong hoạt động chống IS. Họ tuyên bố có kế hoạch bắt đầu chiến dịch giải phóng thành phố Raqqa vốn thuộc quyền kiểm soát của IS vào tháng Tư.

Theo bình luận hôm 27/3 của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS), việc Nga và Iran tăng cường hợp tác thời gian gần đây là dấu hiệu cho thấy một trật tự mới đang được hình thành ở khu vực Trung Đông.

Từ ngày 27/3, Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã bắt đầu chuyến công du đến Moscow để tiến hành hội đàm với người đồng cấp Nga Vladimir Putin. Đây là lần gặp nhau thứ 8 giữa hai nhà lãnh đạo trong vòng 4 năm qua. Tờ Thời báo Tehran cho biết hai bên "sẵn sàng ký kết hơn 10 văn kiện" liên quan đến hàng loạt vấn đề chính trị, kinh tế khác nhau. Mặc dù Nga và Iran ủng hộ những giải pháp khác nhau nhằm chấm dứt cuộc xung đột ở Syria, song điều này không làm chệch hướng mối quan hệ hợp tác song phương.

Theo IISS, cuộc gặp giữa ông Putin và ông Rouhani một lần nữa sẽ làm dấy lên những tranh luận về bản chất mối quan hệ Moscow-Tehran thời kỳ hậu Chiến tranh Lạnh. Một số nhà chiến lược phương Tây, đặc biệt là thuộc trường phái tân bảo thủ, cho rằng vẫn có cách ngăn chặn việc Nga và Iran hợp tác quân sự tại Syria, bởi hai nước này tiếp tục theo đuổi cách tiếp cận khác nhau. Rõ ràng, Nga vẫn muốn duy trì vị thế vượt trội tại Syria, còn Iran tìm cách củng cố quan hệ với nhóm Hezbollah và lực lượng dân quân Hồi giáo dòng Shi'ite. Mặc dù vậy, một trật tự mới đang hình thành tại Trung Đông, xoay quanh mối quan hệ giữa Nga và Iran.

