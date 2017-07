Lực lượng dân chủ Syria kiểm soát 50% thành phố Raqa; Hezbollah tuyên bố sắp đánh bại khủng bố tại biên giới Liban-Syria; Sự hiện diện của Hezbollah tại Syria là “sai lầm lớn”... là những tin tức mới nhất về tình hình Syria.

Lực lượng dân chủ Syria kiểm soát 50% thành phố Raqa

Ngày 26/7, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết Các Lực lượng dân chủ Syria (SDF) - một liên minh do Mỹ hậu thuẫn để chiến đấu chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS), đã "hất cẳng" IS ra khỏi một nửa Raqa, thành trì của IS tại Syria, sau chưa đầy 2 tháng SDF tiến vào thành phố này.

Người đứng đầu SOHR Rami Abdel Rahman nói: "SDF giờ đây đã kiểm soát 50% thành phố Raqa, bất chấp sự chống trả quyết liệt của IS".

Bên cạnh đó, SOHR cũng cho biết thêm cùng ngày, một cuộc không kích của liên quân do Mỹ đứng đầu đã khiến 29 dân thường thiệt mạng ở Raqa. ông Rahman nói thêm: "Ít nhất 8 trẻ em nằm trong số những người thiệt mạng".

Hezbollah tuyên bố sắp đánh bại khủng bố tại biên giới Liban - Syria

Ria Novosti đưa tin, Thủ lĩnh của phong trào Hezbollah của Liban Sayyed Hassan Nasrallah ngày 26/7 khẳng định chiến dịch chống các phần tử khủng bố có vũ trang thuộc Mặt trận Al-Nusra tại khu vực biên giới Liban-Syria sắp kết thúc thắng lợi.

Trong một bài phát biểu trên truyền hình, ông Nasrallah tuyên bố: "Chúng tôi sắp giành được một chiến thắng quân sự lớn". Thực tế, các tay súng khủng bố đã mất quyền kiểm soát phần lớn khu vực biên giới thuộc vùng núi khô cằn Jroud Arsal.

Lãnh đạo phong trào vũ trang dòng Shiite này nói thêm nhóm sẵn sàng bàn giao bất cứ khu vực nào giải phóng được từ các phần tử khủng bố cho quân đội Liban khi có yêu cầu. Quân đội Liban không tham gia vào chiến dịch quân sự này mà chỉ triển khai các biện pháp phòng thủ nhằm bảo vệ thị trấn Arsal.

Hezbollah đã giành được những bước tiến nhanh chóng trên thực địa kể từ phong trào này cùng với quân đội Syria phát động chiến dịch tấn công từ ngày 21/6 nhằm quét sạch các chiến binh theo dòng Hồi giáo Sunni ra khỏi khu vực biên giới Liban-Syria.

Chiến dịch này diễn ra tại khu ngoại ô của thị trấn Arsal của Liban và tập trung vào các chiến binh thuộc Mặt trận al-Nusra, từng là chi nhánh của mạng lưới al-Qaeda tại Syria. Giai đoạn tiếp theo của chiến dịch sẽ mở rộng các mục tiêu ra khu vực lân cận hiện vẫn trong tầm kiểm soát của các tay súng khủng bố Hồi giáo.

Phong trào Hezbollah đã đóng một vai trò quan trọng trong cuộc chiến chống các chiến binh Hồi giáo ở khu vực biên giới Liban-Syria nhằm hỗ trợ quân sự cho Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Sự hiện diện của Hezbollah tại Syria là “sai lầm lớn”

Theo Sputnik ngày 26/7, Thủ tướng Liban Saad Hariri tuyên bố ông cực lực phản đối việc Hezbollah - phong trào Hồi giáo dòng Shiite ở Liban - đang tham gia cuộc chiến tại Syria và gọi đây là một sai lầm lớn. Tuyên bố được ông Hariri đưa ra sau cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Washington. Tại đây, hai bên đã đề cập tới vấn đề Hezbollah, vốn bị coi là một nhóm khủng bố ở Mỹ.

Phát biểu với báo giới, ông Hariri nhấn mạnh: “Tôi cực lực phản đối việc Hezbollah tới Syria. Tôi nghĩ đó là một trong những sai lầm lớn nhất mà họ đã phạm phải. Tôi đã nói thẳng với họ về điều này”. Nhà lãnh đạo Liban cho biết giới chức nước này hiểu lý do tại sao Mỹ đánh giá tổ chức này là “không phù hợp”.

Trước đó cùng ngày, Đại sứ Mỹ tại LHQ Nikki Haley cho rằng phong trào Hezbollah ở Liban đang phát triển mạnh mẽ và đặt người dân Liban vào mối đe dọa lớn hơn. Bà cũng nhấn mạnh Hezbollah đang đưa các tay súng từ quê nhà Liban sang Syria.