Mỹ và phương Tây ngăn chặn nỗ lực điều tra sự cố ở Idlib; Không có vụ tấn công hóa học nào tại Idlib; Pháp hứa đưa bằng chứng về việc chính quyền Syria đứng sau vụ tấn công hóa học... là những tin tức mới nhất về tình hình chiến sự Syria.

Tổng thống Syria Assad

Không có vụ tấn công hóa học nào tại Idlib

Trong một cuộc phỏng vấn với hãng Ria Novosti, Tổng thống Syria Bashar Asad tuyên bố, không có vụ tấn công hóa học nào ở tỉnh Idlib, Syria - đó là sự khiêu khích nhằm biện minh cho đòn tấn công tên lửa của Mỹ nhằm vào căn cứ không quân Shayrat của nước này.

Tổng thống Syria bổ sung, mặc dù quân đội Syria có không kích các mục tiêu của phiến quân ở Khan Shaykhun nhưng không kèm theo vũ khí hóa học và không vào thời điểm như người ta đang nói ở phương Tây.

Ngoài ra, ông Assad cũng cho biết, chính phủ Syria không nắm dữ liệu chứng tỏ phiến quân đã tàng trữ hóa chất ở Khan Shaykhun.

"Khu vực này do Dzhebhat en-Nusra kiểm soát, trên thực tế đó là Al-Qaeda. Thông tin duy nhất mà thế giới có được xuất phát từ video do tổ chức Dzhebhat en-Nusra công bố trên Youtube, nói chung trên Internet và nhiều phương tiện truyền thông, chủ yếu là phương Tây, vì vậy chúng ta không thể đánh giá dựa vào các thông tin này", ông Assad khẳng định, đồng thời nhấn mạnh "Tất cả những gì mọi người thấy trong ảnh và video tương tự như những gì chúng ta đã thấy một hoặc hai năm trước trong các tư liệu của Tổ chức Mũ Trắng".

Mỹ và phương Tây ngăn chặn nỗ lực điều tra sự cố ở Idlib

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin RIA Novosti, Tổng thống Syria Bashar Assad tuyên bố, Mỹ và các nước phương Tây khác đang ra sức ngăn chặn bất kỳ các nỗ lực để điều tra một vụ tấn công hóa học tại Khan Shaykhun (Idlib).

"Chúng tôi đã chính thức gửi một bức thư cho Liên Hiệp Quốc, trong đó yêu cầu gửi một phái đoàn các chuyên gia đến để điều tra những gì đã xảy ra tại Khan Shaykhun. Tất nhiên, cho đến nay họ LHQ) vẫn chưa gửi một phái đoàn nào đến điều tra, bởi vì các nước phương Tây và Hoa Kỳ đang ngăn chặn sự xuất hiện của bất kỳ một phái đoàn nào", ông Assad cho biết.

Ông Assad nhắc lại rằng, sau khi xảy ra vụ tấn công đầu tiên ở Aleppo cách đây vài năm do những kẻ khủng bố thực hiện chống lại quân đội của chúng tôi, chúng tôi đã yêu cầu Liên Hiệp Quốc gửi phái đoàn điều tra đến để xác thực những gì chúng tôi đã nói, những kẻ khủng bố sở hữu khí độc và chúng sử dụng chống lại quân đội Syria. Sau đó xảy ra nhiều sự cố tương tự, nhưng họ không gửi đến bất kỳ một phái đoàn. Tất cả mọi chuyện vẫn như vậy.

Nếu để các chuyên gia đến, họ sẽ thấy rằng toàn bộ câu chuyện về sự kiện Khan Shaykhun và vụ tấn công sân bay Shayrat là những hành động khiêu khích và những lời dối trá. Đó là lý do tại sao họ không gửi một phái đoàn nào đến. Bây giờ, tôi nghĩ rằng, mối liên lạc duy nhất tồn tại đó là giữa Nga và khả năng một số nước khác, để cử phái đoàn này đến Syria. Cho đến giờ, chúng tôi chưa nhận được bất kỳ tin tức tích cực về việc họ có gửi phái đoàn đến hay không.

Ngoài ra, Tổng thống Syria Bashar Assad cũng bác bỏ thông tin bắt giữ tên Abu Bakr al-Baghdadi, thủ lĩnh nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo IS.

Trước đó, một số phương tiện truyền thông đã loan tin rằng tên al-Baghdadi bị bắt sống ở Syria, gần biên giới với Iraq.

"Không, đó không phải sự thật… Hiện biên giới ở đó nằm dưới sự kiểm soát của IS, không phải của Syria hay Nga, cũng không thuộc về phương Tây hay Mỹ. Chỉ có IS kiểm soát đoạn biên giới này, vì vậy al-Baghdadi vẫn an toàn ở đó", Tổng thống Assad cho biết.

Pháp hứa đưa bằng chứng về việc chính quyền Syria đứng sau vụ tấn công hóa học

Pháp cam kết trong những ngày tới sẽ cung cấp bằng chứng về việc chế độ của Tổng thống Syria Bashar Assad thực hiện vụ tấn công bằng vũ khí hóa học hôm 4/4 tại tỉnh Idlib, Tây Bắc Syria khiến khoảng 90 người thiệt mạng.

Phát biểu trên truyền hình, Ngoại trưởng Pháp Jean-Marc Ayrault tuyên bố: "Chúng tôi sẽ cung cấp bằng chứng cho thấy chế độ này đã thực sự tiến hành những vụ tấn công bằng vũ khí hóa học". Ông lưu ý hiện Paris chưa thể đưa ra bằng chứng do công tác phân tích vẫn đang diễn ra.

Ít nhất 87 người đã thiệt mạng, bao gồm 31 trẻ em, trong vụ tấn công tại thị trấn Khan Sheikhun do quân nổi dậy chiếm đóng ở Syria. Phương Tây cáo buộc các lực lượng của Tổng thống Bashar al-Assad đã thực hiện vụ tấn công này. Chính phủ Syria đã kiên quyết phủ nhận việc can dự vào vụ tấn công này, khẳng định các lực lượng vũ trang Syria chưa bao giờ và cũng sẽ không bao giờ sử dụng vũ khí hóa học trong các cuộc tấn công.

Đức Dũng (lược dịch)