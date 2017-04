Dự báo lượng khách đi lại trong dịp lễ 30.4 và 1.5 sắp tới thông qua 2 bến xe lớn của TPHCM (bến xe Miền Đông, bến xe Miền Tây) sẽ tăng gấp đôi so với ngày thường, dù vậy các bến xe cam kết vẫn đảm bảo phương tiện phục vụ hành khách. Về giá vé đi lại dịp này tại các bến xe sẽ điều chỉnh phụ thu thêm từ 20-40% so với ngày thường, trong khi đó đối với tàu lửa, nếu khách mua sớm sẽ được giảm giá mạnh.

Hành khách chờ lên xe ở bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh, TPHCM). Ảnh: MINH QUÂN

Khách tăng gấp đôi nhưng đảm bảo không thiếu xe

Theo ông Nguyễn Ngọc Thừa - Tổng Giám đốc bến xe Miền Đông (BXMĐ) - thời điểm phục vụ hành khách dịp lễ 30.4 và 1.5 của BXMĐ (quận Bình Thạnh) bắt đầu từ chiều tối 28.4. Dự báo lượng khách đi lại tại BXMĐ dịp lễ 30.4 năm nay sẽ tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể vào ngày cao điểm có thể lên đến 48.000 lượt khách/ngày (tăng gấp đôi so với ngày thường). Lượng khách tập trung chủ yếu vào các tuyến đường có cự ly trung bình ngắn như: Quảng Ngãi, khu vực Tây Nguyên trở vào phía Nam, khu vực miền Tây và nhất là các tuyến đi đến trung tâm du lịch như Vũng Tàu, Đà Lạt, Phan Thiết, Nha Trang...

Trong khi đó, tại bến xe Miền Tây (quận Bình Tân), dự báo lượng hành khách đi các tỉnh miền Tây trong dịp lễ năm nay không tăng so với dịp lễ năm 2016. Thời gian phục vụ sẽ diễn ra trong 5 ngày (từ ngày 28.4 - 2.5). Dự kiến hai ngày cao điểm 29 - 30.4 lượng hành khách có thể đạt từ 56.000 - 58.000 khách/ngày. Các tuyến có lượng hành khách tăng cao gồm tuyến từ TPHCM đi các tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Dù lượng khách dự báo tăng gấp đôi ngày thường, song lãnh đạo hai bến xe lớn nhất TPHCM cho biết, vẫn không căng thẳng bằng dịp Tết Nguyên đán vừa qua, do vậy các bến đảm bảo vẫn đủ xe phục vụ hành khách. Nếu xảy ra tình trạng khách tăng đột biến, bến xe điều động xe trên những tuyến vắng khách hỗ trợ hoặc xe buýt tăng cường.

Phụ thu thêm giá vé 20-40%

Liên quan đến giá vé đi lại trong dịp lễ, sau khi làm việc với các nhà xe, đơn vị liên quan, dự kiến các tuyến sẽ điều chỉnh phụ thu thêm từ 20-40% so với ngày thường, nhằm bù đắp chi phí cho chiều xe chạy rỗng quay đầu về bến giải tỏa khách. Tại BXMĐ, đối với các tuyến thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ phụ thu thêm không quá 30% giá vé so với ngày thường (áp dụng từ ngày 29.4 đến hết ngày 30.4). Còn với các tuyến đi các tỉnh Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, mức phụ thu giá vé không quá 30% (từ 14h ngày 28.4 đến trước 14h ngày 30.4). Riêng các tuyến thuộc khu vực cao nguyên (Tây Nguyên, Lâm Đồng), Ninh Thuận, Bình Thuận đến Quảng Ngãi, do đoạn đường xa hơn nên các nhà xe sẽ phụ thu thêm không quá 40% giá vé, từ 14h ngày 28.4 đến trước 14h ngày 30.4. Còn tại bến xe Miền Tây, giá vé áp dụng mức phụ thu không quá 40% so với mức giá vé ngày thường và thời gian phụ thu trong 2 ngày 29 - 30.4.

Trên cơ sở này, các bến xe yêu cầu các nhà xe tự xây dựng và kê khai giá cước, đồng thời cung cấp hồ sơ kê khai giá cước đã thông qua các cơ quan quản lý, niêm yết giá cước trên quầy vé đúng quy định theo từng thời điểm phục vụ. Trong khi đó, Cty CP Vận tải Đường sắt Sài Gòn cũng cho biết sẽ tổ chức chạy thêm 28 chuyến tàu để phục vụ hành khách nghỉ mát, du lịch dịp này. Cụ thể: Chặng Sài Gòn - Phan Thiết và ngược lại tăng 7 chuyến; Sài Gòn - Nha Trang tăng 16 chuyến; Sài Gòn - Quy Nhơn tăng 5 chuyến. Theo đại diện Cty CP Vận tải Đường sắt Sài Gòn, nhìn chung giá vé trong các dịp này sẽ giảm từ 8% đến 30% so với năm 2016, áp dụng cho một số đối tượng là trẻ em dưới 10 tuổi, người từ 60 tuổi trở lên; thương binh, người khuyết tật; học sinh, sinh viên… Đồng thời, hành khách khi đi tàu Thống Nhất có cự ly từ 1.000km trở lên, mua vé trước từ 20 ngày - 50 ngày được giảm giá tương đương từ 20% đến 50%. Còn đối với các tàu chặng ngắn, hành khách đi suốt chặng mua vé trước từ 20 ngày - 30 ngày, giá vé giảm tương đương từ 20% đến 30%.

MINH QUÂN