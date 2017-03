Một số lãnh đạo trong ngành an ninh mạng nói với Reuters rằng họ đã chứng kiến sự gia tăng đáng kể số quan chức tình báo và các nhà thầu Chính phủ Mỹ tìm kiếm công việc trong khu vực tư nhân.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Nguồn: Washington Post)

Theo các nguồn tin lĩnh vực an ninh mạng và giới chức đương nhiệm cũng như các cựu quan chức Cơ quan An ninh Quốc gia (NSA) của Mỹ, cơ quan tình báo này đứng trước nguy cơ chảy máu tài năng tin tặc và điệp viên không gian mạng. Nguyên nhân là do sự tái cơ cấu bừa bãi và mối lo ngại về quan hệ căng thẳng giữa cộng đồng tình báo và tân Tổng thống Donald Trump.

Một số lãnh đạo trong ngành an ninh mạng nói với Reuters rằng họ đã chứng kiến sự gia tăng đáng kể số quan chức tình báo và các nhà thầu Chính phủ Mỹ tìm kiếm công việc trong khu vực tư nhân kể từ khi ông Trump nhậm chức hôm 20/1. Theo một lãnh đạo giấu tên, năng lực của những người này là rất đáng nể. Họ đến từ nhiều cơ quan tình báo chính phủ và thực thi pháp luật khác nhau, và mối quan tâm đến các công ty tư nhân của họ xuất phát từ quan ngại về hướng đi của các cơ quan tình báo Mỹ dưới thời ông Trump.

Giữ chân và tuyển mộ các nhân viên kỹ thuật tài năng là ưu tiên an ninh quốc gia hàng đầu của Mỹ trong những năm gần đây khi mà Nga, Trung Quốc, Iran và những nước khác đã tăng cường đáng kể năng lực tấn công mạng. NSA và các cơ quan tình báo khác từ lâu đã gặp nhiều khó khăn trong việc ngăn cản các nhân viên tốt nhất chạy theo mức lương hậu hĩnh ở Thung lũng Silicon hay các khu vực tư nhân khác. Theo giới chức NSA, vấn đề này đặc biệt nan giải ở NSA do chương trình tái cơ cấu mang tên NSA21, bắt đầu từ năm ngoái với mục tiêu sáp nhập các hoạt động nghe lén với mảng an ninh mạng nội địa.

Khi được hỏi về nguy cơ chảy máu tài năng tại NSA và các cơ quan tình báo khác, người phát ngôn Nhà Trắng Michael Anton nói rằng Tổng thống Trump đã nỗ lực trấn an cộng đồng tình báo bằng chuyến thăm trụ sở Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) trong ngày đầu tiên tại vị. Nhưng theo giới chức tình báo, chỉ một chuyến thăm CIA sẽ là không đủ để hàn gắn quan hệ với cộng đồng tình báo./.