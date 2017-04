Ayad al-Jumaili, kẻ được cho là phó tướng của thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi đã bị giết trong đợt không kích ngày 31-3, người phát ngôn lực lượng tình báo Iraq cho biết.

Liên minh chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xung (IS) do Mỹ đứng đầu vẫn chưa thể xác nhận thực hư thông tin này. Theo tình báo Iraq, Jumaili bị tiêu diệt cùng với nhiều chỉ huy IS khác trong đợt không kích của lực lượng không quân Iraq ở khu vực al-Qaim, gần biên giới Syria.

Tình báo Iraq tin rằng phó tướng IS Ayad al-Jumaili đã bị tiêu diệt trong cuộc không kích ở al-Qaim. Ảnh: REUTERS

“Máy bay của không quân đã tiến hành tấn công chính xác vào trụ sở của IS ở al-Qaim… tiêu diệt phó tướng IS Ayad al-Jumaili, bí danh Abu Yahya, tên bộ trưởng chiến tranh” - truyền hình quốc gia Iraq đưa tin.

Từ tháng 10, quân đội Iraq được sự hỗ trợ của liên minh chống IS đã chiến đấu giành lại thành phố Mosul, thành trì cuối cùng của IS ở Iraq mà chúng đã chiếm được gần 3 năm trước. Theo Liên Hiệp Quốc, gần 290000 người đã rời bỏ thành phố này để lánh nạn.

Ayad al-Jumaili từng là sĩ quan tình báo dưới trướng Saddam Hussein, tổng thống Iraq đã bị quân đội Mỹ lật đổ năm 2003. Theo các chuyên gia, Jumaili là người chỉ huy cơ quan an ninh cấp cao của IS ở Iraq và Syria, trực tiếp dưới quyền thủ lĩnh Baghdadi. Các quan chức Mỹ và Iraq tin rằng tên Baghdadi này hiện đang lẩn trốn trong sa mạc với các chỉ huy IS cấp cao khác.

Hiện quân đội Iraq đang chuẩn bị một chiến dịch khác để đánh đuổi IS khỏi Raqqa.