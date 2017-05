Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 2/5: Bệnh nhân bị rắn độc cắn xin về nhà chờ chết, bác sĩ kiên quyết từ chối; Nghỉ lễ 30/4-1/5, hàng chục nghìn du khách đến Cần Thơ tham quan...

Bệnh nhân bị rắn độc cắn xin về nhà chờ chết, bác sĩ kiên quyết từ chối

Bệnh nhân Lai Văn H. (46 tuổi, Nam Định) được chuyển đến Trung tâm chống độc, Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu trong tình trạng rất nặng do bị rắn cạp nia cắn. Trong suốt 1 tháng điều trị tại đây, gia đình bệnh nhân nhiều lần xin bác sĩ cho về chờ chết vì người bệnh không có bảo hiểm y tế, chi phí điều trị tốn kém.

Rắn cạp nia - Ảnh internet

Tuy nhiên, nhận thấy vẫn còn cơ hội cứu sống bệnh nhân, nên các bác sĩ kiên quyết không đồng ý mà giữ bệnh nhân ở lại điều trị, đồng thời nhờ phòng công tác xã hội kêu gọi cộng đồng chung tay giúp đỡ. Xem chi tiết

Nghỉ lễ 30/4-1/5, hàng chục nghìn du khách đến Cần Thơ tham quan

Theo báo cáo của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch TP.Cần Thơ, trong dịp lễ 30/4 và 1/5, mỗi ngày có trên 20.000 lượt khách trong và ngoài nước đến Cần Thơ

Những địa điểm du khách chọn tham quan chủ yếu như: Chợ nổi Cái Răng, Khu du lịch Mỹ Khánh, cầu đi bộ Ninh Kiều, Thiền viện Trúc lâm Phương Nam, Cồn Sơn…

Du khách đứng đợi tàu ở bến Ninh Kiều Cần Thơ - Ảnh: Báo Dân Trí

Ông Dương Quang Đức – Phó Chánh Thanh tra Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ cho biết, chỉ riêng trong ngày 30.4, đã có khoảng 24.880 khách đến Cần Thơ tham quan và du lịch, trong đó có gần 1.000 khách quốc tế. Tổng doanh thu khoảng 6,5 tỷ đồng . Xem chi tiết

Giải cứu nam thanh niên nghi ngáo đá vắt vẻo trên cột điện

Vào khoảng 7h ngày 1/5, một nam thanh niên ngồi vắt vẻo trên cột điện trên đường Giải Phóng ( Hà Nội ). Chứng kiến sự việc, người dân đã kêu gọi nam thanh niên xuống đất nhưng bất thành.

Ngay sau khi nhận được tin báo, cảnh sát khu vực đã có mặt vận động nam thanh niên này xuống. Tuy nhiên, nam thanh niên này vẫn nhất quyết ngồi trên thanh sắt của cột điện.

Nam thanh niên nghi ngáo đá ngồi vắt vẻo trên cột điện - Ảnh: Báo VnExpress

Để đảm bảo an toàn, lực lượng cứu hộ phải bơm túi khí lớn để dưới lòng đường, triển khai biện pháp giải cứu, đưa nam thanh niên xuống đất an toàn, sau đó áp giải về trụ sở Công an phường Giáp Bát. Xem chi tiết

Đường phố Đà Nẵng ngập ngụa trong rác sau đêm pháo hoa đầu tiên

Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2017 khai màn với hai đội thi Áo và Việt Nam đã thu hút hàng nghìn người dân và du khách đến thưởng ngoạn.

Khu vực khán đài 22 nghìn chỗ ngồi tràn ngập giấy báo, túi ni lông, vỏ chai nước ngọt, vỏ lon bia… - Ảnh: Báo Tri thức trực tuyến

Sau những màn pháo hoa đặc sắc là cảnh tượng rác tràn ngập khắp đường phố đặc biệt là khu vực trên cầu sông Hàn, cầu Rồng, cầu Thuận Phước...Những tấm ni lông, bìa các tông, vỏ chai nằm la liệt trên đường . Xem chi tiết

Tổng hợp

Vũ Hạnh