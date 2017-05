Nạn nhân đang nằm tại Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng thương tích ngày càng trầm trọng. Bệnh nhân chỉ ăn được súp, cháo, thân thể đau buốt.

Liên quan đến vụ ông Trần Thanh Tâm ngụ xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang bị vợ là bà Võ Thị Liên Chi dùng dầu ăn đun sôi tạt vào người bị bỏng nặng phải nhập viện cấp cứu mà VOV đã thông tin, đại tá Ngô Xuân Tư, Trưởng công an huyện Châu Thành cho biết, đã chỉ đạo điều tra viên đến bệnh viện Chợ Rẫy lấy lời khai nạn nhân. Riêng nghi phạm Võ Thị Liên Chi (vợ của nạn nhân), đang nằm viện ở một bệnh viện thuộc tỉnh Long An điều trị một cánh tay bị thương từ việc xô xát với chồng trước đây.

Cha mẹ nạn nhân đau xót khi con mình bị bỏng quá nặng.

Qua thẩm vấn của cơ quan điều tra, nghi phạm cho biết động cơ “hạ sát” chồng là do mâu thuẫn. Cơ quan công an huyện Châu Thành đã khám nghiệm hiện trường và sẽ tiếp tục gặp các nhân chứng để hoàn thành các thủ tục, hồ sơ trình Viện kiểm sát huyện cho ý kiến có khởi tố vụ án, khởi tố bị can hay không, vì hiện nay nghi phạm đang nằm viện.

Theo gia đình ông Trần Thanh Tâm, nạn nhân đang nằm tại Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng thương tích ngày càng trầm trọng. Hiện tại vùng da bị bỏng ở cổ, miệng có biểu hiện nhiễm trùng nặng, bệnh nhân chỉ ăn được súp, cháo, thân thể đau buốt. Một cánh tay bị bỏng đang bị co rút, chuẩn bị được bệnh viện phẫu thuật.

Ông Trần Văn Phố cha của ông Trần Thanh Tâm cho biết rất đau lòng trước thương tật của con trai nhưng các cơ quan chức năng chậm “vào cuộc”. Ông đã ký đơn gửi các ngành chức năng của tỉnh Tiền Giang đề nghị xử lý người con dâu đã cố ý sát hại chồng.

Trước đó, vụ việc xảy ra vào tối 2/5/2017, ông Trần Thanh Tâm đang ngủ trong phòng tại nhà riêng của vợ tại ấp Tân Thạnh, xã Tân Hương, huyện Châu Thành thì bất ngờ bị vợ là bà Võ Thi Liên Chi, tạt dầu ăn đã đun nóng vào cơ thể. Sau đó nạn nhân truy hô cầu cứu thì một người hàng xóm đã dùng xe máy đưa đi Trung tâm Y tế huyện Châu Thành cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Do thương tích quá nặng, ông Trần Thanh Tâm được chuyển đến điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP HCM điều trị cho đến nay./.

Nhật Trường/VOV -ĐBSCL