Maria Sharapova muốn tham dự vòng đấu chính thức ở Wimbledon theo đường chính ngạch từ việc vượt qua vòng loại chứ không cần nhờ vé đặc cách.

Vì lòng tự trọng, Sharapova không muốn nhận “đặc ân” ở Wimbledon: Sau khi không được BTC Roland Garros trao suất đặc cách, Maria Sharapova đã chia sẻ rằng cô sẽ thi đấu ở vòng loại Wimbledon 2017 thay vì “muối mặt” nhận vé đặc cách nếu được trao suất ưu ái này.

Phát biểu trên trang web chính thức của mình, “Búp bê Nga” nói: “Bởi vì thứ hạng của tôi trên BXH WTA đã được cải thiện sau 3 giải đấu đầu tiên tôi trở lại (sau án phạt cấm thi đấu 15 tháng vì doping) nên tôi sẽ dự vòng loại Wimbledon ở Roehampton và tôi sẽ không đòi hỏi suất đặc cách để dự vòng đấu chính”.

Sharapova từng vô địch Wimbledon năm 2004 khi mới 17 tuổi. Khi ấy, cô đã thắng Serena Williams 6-1, 6-4 ở trận chung kết

Serena viết tâm thư xúc động gửi đứa con chưa chào đời: Sau khi tuyên bố nghỉ hết mùa giải này để dành thời gian sinh con, Serena Williams hiện đang cùng vị hôn phu của mình là Alexis Ohanian nghỉ hè tại vịnh Marina (Singapore). Tay vợt nữ số 1 thế giới cũng đã vừa chia sẻ bức thư đẫm nước mắt mà cô viết để gửi tặng cho đứa con trong bụng mình:

“Con em à, con đã cho mẹ sức mạnh mà mẹ chưa từng biết đến. Con đã dạy cho mẹ biết ý nghĩa thật sự của sự bình yên và thanh thản tâm hồn. Mẹ không thể chờ đợi ngày được gặp mặt con. Mẹ cũng chẳng thể chờ đến khi con ngồi ở trong khu dành cho người nhà các tay vợt thi đấu trên khán đài vào năm tới. Nhưng điều quan trọng nhất là mẹ rất vui vì ngày nào đó mẹ có thể chia sẻ vị trí số 1 thế giới với con. Từ tay vợt số 1 thế giới lớn tuổi nhất đến số 1 thế giới nhỏ tuổi nhất. Mẹ của con.”

Cô em nhà Williams khoe bụng bầu khi đi nghỉ hè cùng chồng ở vịnh Marina

Phong độ kém, Murray và Wawrinka vẫn khiến Djokovic dè chừng: Cả Andy Murray và Stan Wawrinka đều đã chơi rất tệ từ đầu năm và vừa bị loại sớm ở Rome Masters.

Nhưng theo Novak Djokovic, hai đối thủ này vẫn rất nguy hiểm ở Roland Garros sắp tới: “Một vài tay vợt hàng đầu sẽ chơi tốt nhất khi cần thiết, nhất là ở các giải Grand Slam. Tôi sẽ không ngạc nhiên khi thấy Wawrinka hay Murray thi đấu ở trình độ cao tại Paris, bởi vì tôi đoán rằng họ cũng đang nhắm tới việc làm được điều đó.”

“Gã điên UFC” McGregor được gạ gẫm đóng phim hành động: Theo đạo diễn nổi tiếng Guy Ritchie, Conor McGregor – võ sĩ MMA nổi tiếng của sàn UFC có những tố chất hoàn hảo để trở thành một diễn viên phim hành động nổi tiếng Hollywood như Jason Statham trước đây.

Đạo diễn Guy Ritchie (trái), Conor McGregor (giữa) và diễn viên nổi tiếng Jason Statham

Ritchie thậm chí còn từng mời “gã điên UFC” tham gia một vai trong phim “Huyền thoại Vua Arthur: Thanh gươm trong đá” vừa ra rạp nhưng ngôi sao võ thuật người CH Ireland đã từ chối với lí do đang cần tập luyện để chuẩn bị đấu Floyd Mayweather.

Đội Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang bội thu giải đua xe đạp toàn quốc về nông thôn: Sau chặng đua cuối cùng giải đua xe đạp lần thứ 22 được tổ chức này ở quảng trường Trương Nữ Vương (thành phố Long Xuyên, An Giang), cua-rơ Quảng Văn Cường của đội Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang đã giành vinh quang với chiếc áo vàng cho người có tổng thời gian cả giải tốt nhất.

Áo xanh thuộc về tay đua Yoeun Phi Yuth của đội Campuchia. Đội Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang cũng ẵm luôn giải nhất đồng đội.

Video tổng hợp chặng cuối cùng Giải đua xe đạp toàn quốc về nông thôn 2017 (Bản quyền clip thuộc VTV):

Đăng Đức (Tổng hợp)