Thành là nghi phạm điều khiển xe ô tô Camry BKS 99A-148.77 gây tai nạn liên hoàn làm 3 người chết, 2 người bị thương tại địa bàn xã Nhân Hòa huyện Quế Võ.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 3 học sinh tử vong.

Ngày 17.5, Thượng tá Nguyễn Công Khôi - Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Phạm Đình Thành (SN 1986 trú tại thôn Liễu Thượng, xã Đại Xuân, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh) về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 21h35 ngày 14.5, Thành điều khiển ôtô nhãn hiệu Camry BKS 99A - 148.77 đi trên tỉnh lộ 279 theo hướng thị trấn Phố Mới - Đại Xuân.

Khi đến địa phận thôn Bất Phí - Nhân Hòa - Quế Võ, xe Thành va chạm với 2 chiếc xe đạp điện (không biển kiểm soát) đi cùng chiều, sau đó tiếp tục va chạm với môtô BKS 99E1 - 329.39.

Hậu quả 3 người đi xe đạp điện tử vong là Nguyễn Văn Đông (SN 2002), Nguyễn Văn Hải (SN 2001), Nguyễn Văn Hà (SN 1999), cùng ở cùng thôn Việt Vân, xã Việt Thống, huyện Quế Võ.

Hai người đi xe mô tô bị thương nặng là Nguyễn Tiến Đạt (SN 1998), Nguyễn Văn Minh (SN 2000), cùng trú tại thôn Đồng Chuế, xã Nhân Hòa.

Ngoài 5 người bị thương trên, thông tin từ Viện Kiểm sát tỉnh Bắc Ninh cho biết, vụ tai nạn còn làm 2 người khác đi xe đạp điện bị thương nhẹ là Nguyễn Văn Triển, (SN 2002), Nguyễn Văn Trầm (SN 2002), cùng trú tại thôn Việt Vân, xã Việt Thống, huyện Quế Võ.

Viện Kiểm sát tỉnh Bắc Ninh cũng thông tin, quá trình làm việc với cơ quan điều tra, Thành khai nhận do không chú ý quan sát đường nên điều khiển xe ô tô va vào xe đạp điện cùng chiều. Sau đó Thành đạp nhầm chân ga làm xe tiếp tục lao vào xe đạp điện thứ hai và đâm vào 1 xe máy, làm xe ô tô, xe máy và 5 người cùng lao xuống ruộng.