Nhận được tin báo phát hiện đôi trai gái chết bất thường trong nhà nghỉ. Lực lượng công an đã đến kiểm tra và phát hiện nhiều vết đâm trên cả thi thể đôi nam nữ, con dao được cho là hung khí gây án đã được thu giữ.

Ngày 20/5, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với công an huyện Xuân Lộc cho biết đang điều tra vụ hai nạn nhân được phát hiện chết trong một nhà nghỉ tại thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc vào tối ngày 19/5, theo tin tức trên báo SGGP.

Công an có mặt tại nhà nghỉ ngay trong đêm. Ảnh: SGGP.

Theo thông tin ban đầu, tối 19/5, đôi nam nữ đến nhà nghỉ 777 ở thị trấn Gia Ray thuê phòng nghỉ. Đến khoảng 20h cùng ngày, thấy có biểu hiện bất thường tại phòng nghỉ của đôi nam nữ nên chủ nhà nghỉ và một nhân viên mở cửa vào xem.

Tại đây, mọi người phát hiện cả hai người đã nằm bất động trên vũng máu.

Chủ khách sạn đã báo công an ngay sau đó. Khám nghiệm hiện trường, Công an phát hiện nhiều vết đâm trên cả thi thể đôi nam nữ, con dao được cho là hung khí gây án đã được thu giữ, theo tin tức trên báo Công an Nhân dân.

Nhận định ban đầu của cơ quan chức năng đây có thể là vụ án giết người yêu rồi tử tự.

Vụ việc đang được làm rõ.

Công Danh (tổng hợp theo báo CAND, SGGP)