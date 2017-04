Liên quan đến việc ông Lê Thanh Liêm, nguyên Giám đốc Sở Y tế tỉnh Long An bị cấm xuất cảnh, Công an tỉnh Long An khẳng định làm đúng quy định.

Liên quan đến việc ông Lê Thanh Liêm, nguyên Giám đốc Sở Y tế tỉnh Long An không được xuất cảnh theo đề nghị của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An, ngày 14/4, trong buổi họp báo tình hình kinh tế xã hội quý I/2017, đại tá Phạm Hữu Châu, Phó giám đốc Công an tỉnh Long An khẳng định công an làm đúng quy định pháp luật , theo tin tức trên báo Người lao động.

Ông Lê Thanh Liêm, nguyên giám đốc Sở Y tế tỉnh Long An bị cấm xuất cảnh . Ảnh: VNE

Ông Châu cho rằng thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh Long An chuyển qua hai vụ việc có liên quan đến ngành y tế. Đó là vụ lắp camera tòa nhà và vụ đấu thầu thuốc. Căn cứ theo quy định pháp luật, công an trao đổi và được VKSND tỉnh có văn bản thống nhất cho thụ lý tin báo tố giác tội phạm.

Theo đó, ngày 9/3 công an có văn bản hạn chế xuất cảnh đối với ông Liêm. Tất cả các thủ tục công an thực hiện đúng quy định pháp luật. Cơ quan điều tra đang làm rõ nên chưa thông tin cụ thể cho báo chí. Đặc biệt, trong quá trình xác minh chưa kết luận vụ việc nên chưa báo cáo với Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Việc UBND tỉnh gửi văn bản công an chưa trả lời nguyên nhân là do công an chưa nhận được văn bản này của UBND tỉnh. “Việc công an tỉnh hạn chế xuất cảnh đối ông Liêm là hoàn toàn đúng quy trình, quy định của pháp luật chứ không có gì sai”- đại tá Châu tiếp tục khẳng định.

Trước đó, theo hồ sơ, xét đề nghị tại văn bản số 717/SYT-TCCB ngày 29/3/2017 của Sở Y tế, và đề xuất tại văn bản số 367/SNgV-LS ngày 4/4/2017 của Sở Ngoại vụ về việc cán bộ nghỉ phép đi nước ngoài, UBND tỉnh Long An đồng ý cho ông Lê Thanh Liêm (công chức loại A2, chuyên viên chính, mã ngạch 01.002, bậc 6) được nghỉ phép năm 2017 để đi du lịch tại Nhật Bản, theo tin tức trên báo Lao động.

Thời gian từ ngày 9/4 đến ngày 14/4; kinh phí do cá nhân tự túc. Ông Lê Thanh Liêm có trách nhiệm làm đầy đủ thủ tục đi nước ngoài theo quy định hiện hành.

Chiều 8/4, ông Liêm từ Long An lên TP.HCM làm thủ tục bay. Tại đây, ông bị cấm xuất cảnh. Trung tá Nguyễn Tiến Sỹ - Phó Trưởng Công an cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất - đã ra quyết định không giải quyết xuất cảnh đi Osaka với lý do, chưa được xuất cảnh theo đề nghị của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Long An. Trung tá Sỹ yêu cầu ông Liêm liên hệ với Công an tỉnh Long An để được giải quyết.

Ông Liêm cho biết, để đi du lịch nước ngoài, ông đã làm đủ thủ tục nộp các cơ quan quản lý và tốn hơn 50 triệu đồng để mua vé máy bay khứ hồi, đặt lịch lưu trú tại Osaka.

"Bị cấm xuất cảnh mà tôi không hề hay biết nên đã tốn công tốn của để đi, giờ mất hết. Cuối năm 2016, tôi đi công tác ở Mỹ cùng Bộ Y tế thì không gặp rắc rối gì".

