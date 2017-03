Vào khoảng 10h30 ngày 14/3 tại TP Phan Thiết (Bình Thuận), một chiếc ô tô đã lao nhanh từ tiệm rửa xe ra đường gây tai nạn khiến 2 người bị thương nặng.

Báo Vietnamnet đưa tin, vào khoảng 10h30 ngày 14/3, người dân trên đường Thủ Khoa Huân thuộc phường Phú Thủy, TP. Phan Thiết (Bình Thuận) kinh hoàng chứng kiến 1 xe ô tô lao nhanh từ tiệm rửa xe ra đường, tông vào một đôi nam nữ khiến 2 nạn nhân bị thương rất nặng.

Sau đó chiếc ô tô lùi lại rất nhanh rồi tông sập cửa sắt một ngôi nhà gần đó, cuốn theo xe máy và xe đạp vào gầm xe.

Tại hiện trường, chiếc ô tô 86A-022.30 nằm lọt trong nhà 413 Thủ Khoa Huân, dưới gầm xe có 1 xe máy, 2 xe đạp. Cửa sắt của ngôi nhà 413 Thủ Khoa Huân vỡ tung, biến dạng. Xe máy Atila của 2 nạn nhân cũng vỡ nát.

Hiện trường vụ nhân viên rửa xe lái xe của khách làm 2 người thương nặng. Ảnh: Vietnamnet

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, nhân viên rửa xe tên Trường của tiệm rửa xe Phúc Lộc (số 396 Thủ Khoa Huân) điều khiển xe ô tô 86A-022.30 lên bệ rửa xe. Không rõ do anh Trường mất bình tĩnh hay đạp nhằm chân ga, xe ô tô bất ngờ tăng tốc lao ra đường Thủ Khoa Huân, tông trúng đôi nam nữ đang đi xe máy ngang qua, khiến 2 nạn nhân văng xa hàng chục mét.

Báo Giao thông đưa tin, hậu quả đôi nam nữ văng xa gần chục mét, trong đó người phụ nữ bị thương rất nặng, được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu. 1 xe máy và 2 xe đạp khác đang dựng trước nhà 413 bị cuốn dưới gầm, hư hỏng nặng. Rất may thời điểm xảy ra vụ việc trong nhà 413 không có người.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an TP. Phan Thiết và Công an phường Phú Thủy đã có mặt hiện trường điều tiết giao thông, xử lý vụ tai nạn không xảy ra ùn tắc. Vụ việc đang được công an Phan Thiết điều tra làm rõ.

Hòa Dương (T/h)