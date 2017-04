Mưa dông sẽ xuất hiện tại các quận Nam Từ Liêm, Thanh Xuân, Hà Đông …, sau đó vùng mưa sẽ tiếp tục lan sang các quận nội thành khác trong khoảng 30 phút đến 1 giờ nữa.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh radar thời tiết cho thấy đang tồn tại vùng mây đối lưu gây mưa dông ở phía tây nam Thành phố Hà Nội đang có xu hướng di chuyển về phía trung tâm nội thành Hà Nội.

Trong khoảng 30 phút tới 1 giờ tới vùng mây đối lưu này sẽ gây mưa rào và dông cho các quận Nam Từ Liêm, Thanh Xuân, Hà Đông …, sau đó vùng mưa sẽ tiếp tục lan sang các quận nội thành khác. Trong cơn dông cần đề phòng có gió giật mạnh.

Cảnh báo mưa dông trên khu vực nội thành Hà Nội. Ảnh minh họa

Ngoài ra, chiều nay, chông khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi thuộc vùng núi phía Bắc.

Chiều tối và đêm nay, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác thuộc phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng tới các tỉnh phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc Bộ và bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào và rải rác có dông; trong cơn dông khả năng cao xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Gió trong đất liền chuyển hướng đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp độ 1-2. Từ đêm nay các tỉnh miền Bắc trời chuyển lạnh, vùng núi chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng phổ biến 19-22 độ C, vùng núi 16-19 độ C.

Khu vực Hà Nội: Đêm nay và sáng sớm mai (22/04) có mưa rào và dông; trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh. Từ đêm nay trời chuyển lạnh với nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ C.

Từ đêm nay ở Vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao từ 2 -3m; biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Hòa Dương