Nhiều gia đình rơi vào cảnh khốn khó, nợ nần chồng chất bởi giấc mơ xuất khẩu lao động sang Mỹ không thành. Không ít người phải bỏ quê đi làm thuê nơi khác.

Trao đổi với Zing.vn chiều 31/7, đại tá Lê Minh Quang, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng, xác nhận cơ quan An ninh điều tra đang làm rõ nghi án lừa xuất khẩu lao động xảy ra tại địa phương này. Hiện nghi can đã bỏ trốn nên việc phá án chưa có kết quả.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, xã Đại Ân 2 của huyện Trần Đề là nơi có nhiều gia đình bị "cò" xuất khẩu lao động lừa. Có người mất trắng hàng trăm triệu đồng, phải bỏ xứ đi làm thuê ở Bình Dương, Đồng Nai.

Chị Triệu Thị Thông, vợ anh Sô Đa kể về chuyện bị lừa. Ảnh: Tuấn Anh.

Anh Sơn Sô Đa (39 tuổi, ở ấp Lâm Dồ, xã Đại Ân 2) cho biết vào cuối năm 2016, do cuộc sống gia đình khó khăn nên vợ chồng người này muốn tìm công việc ổn định. Lúc này có người tên Lâm (33 tuổi, ở ấp Tú Điềm, xã Đại Ân 2, tên nhân vật đã thay đổi) cho biết anh ta có quen một người địa phương, hiện sinh sống tại Mỹ. Lâm nói rằng người bạn này sẽ giúp bà con trong xã tìm việc làm ở nước ngoài, thu nhập 1.000 USD/tháng và được chủ lo ăn, ở.

Sau nhiều lần được Lâm thuyết phục, vợ chồng anh Sô Đa cầm cố 1.000 m2 đất để lấy một lượng vàng. Gia đình này còn vay thêm tiền ngân hàng để "chạy việc" với giá 3.000 USD. Tuy nhiên, sau khi Lâm nhận tiền của vợ chồng anh Đa thì người này trốn khỏi địa phương.

Trước đó hai tháng, có ba Việt kiều Mỹ (quê xã Đại Ân 2) về thăm gia đình và gặp một số hộ nghèo ở địa phương này, lôi kéo nhiều người đi lao động nước ngoài. Những Việt kiều Mỹ này đã giao cho Lâm hướng dẫn người dân nghèo làm hồ sơ và yêu cầu các gia đình phải nộp từ 1.500 - 5.000 USD cho mỗi trường hợp.

Từ đó đến tháng 3/2017, bằng các thủ đoạn, những người này đã vận động, hướng dẫn làm hồ sơ cho 106 trường hợp muốn đi lao động nước ngoài. Trong đó, có 30 trường hợp nộp tiền cho Lâm với tổng số lên đến 57.000 USD. Tuy nhiên, đến nay không có trường hợp nào xuất cảnh để đi lao động ở nước ngoài, còn Lâm thì mất liên lạc với gia đình.

Theo ông Thái Văn Bằng, Trưởng Công an xã Đại Ân 2, cuối năm 2016, một số người dân gửi đơn đến công an và UBND xã, tố cáo hành vi của Lâm. Qua xác minh, công an xã phát hiện ngoài 15 người ở địa phương còn có 22 trường hợp ở các huyện khác hoặc ngoài tỉnh. Trong đó, người đưa cho Lâm nhiều tiền nhất là 5.000 USD, trường hợp ít nhất là 500 USD.

Ông Triệu Nhỏ, Trưởng Ban nhân dân ấp Lâm Dồ (xã Đại Ân 2) nói: "Nhiều gia đình rơi vào cảnh khốn khó, nợ nần chồng chất bởi giấc mơ xuất khẩu lao động sang Mỹ không thành. Đã có nhiều người đã phải bỏ quê đi làm thuê ở Bình Dương, Đồng Nai".

Xã Đại Ân 2 (màu đỏ) ở Sóc Trăng. Ảnh: Google Maps.

* Tên nghi can đã thay đổi.

Việt Tường - Tuấn Anh