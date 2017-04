Nếu không phải là người “có máu mặt” thì không thể cho vay nặng lãi (CVNL). Vì với mức lãi suất “cắt cổ”, chuyện cho nợ bị kiệt quệ, mất khả năng thanh toán rất thường xảy ra. Mà đã là giang hồ đi đòi nợ thì đừng mong “thượng tôn pháp luật”, chỉ “nói chuyện” bằng dao, búa...

Kỳ 2: Trước cho vay, sau... dao búa!

Nếu không phải là người “có máu mặt” thì không thể cho vay nặng lãi (CVNL). Vì với mức lãi suất “cắt cổ”, chuyện cho nợ bị kiệt quệ, mất khả năng thanh toán rất thường xảy ra. Mà đã là giang hồ đi đòi nợ thì đừng mong “thượng tôn pháp luật”, chỉ “nói chuyện” bằng dao, búa...

Ông Lý Long (44 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) có vay của Phạm Thanh Khiêm (47 tuổi, ngụ 171/35, Lê Văn Thọ, phường 8, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh) 300 triệu đồng với lãi suất cao. Do không có khả năng trả nợ, lãi mẹ đẻ lãi con nên chỉ vài tháng sau số nợ đã lên đến hơn 1 tỷ đồng.

Khiêm đòi quá gắt, ông Long nài nỉ xin được trả vốn dần, bỏ qua lãi suất. Khiêm đồng ý và buộc ông Long chuyển tiền vào tài khoản của Khiêm. Từ đó mỗi khi có tiền, ông Long chuyển cho Khiêm và đã trả được 200 triệu đồng. Tuy nhiên sau đó, Khiêm tráo trở nói rằng chưa nhận của ông Long đồng nào và buộc ông Long phải trả nợ lại từ đầu.

Ông Long không đồng ý thì Khiêm dọa sẽ cho đàn em giết chết cả nhà. Kể từ đó, nhiều người thân của ông Khiêm liên tiếp bị kẻ lạ mặt dùng hung khí tấn công gây thương tích. Ngày 3-11-2014, em Lý Hưng (con trai ông Long) chạy xe đạp đi học đến trước nhà số 208 Nguyễn Thượng Hiền (Phú Nhuận) thì bị một thanh niên đi xe gắn máy kè sát, dùng dao đâm vào lưng của Hưng rồi bỏ chạy.

Căn nhà của gia đình một nạn nhân vay nặng lãi bị tạt nước sơn.

Một lần khác, khoảng 13h ngày 19-11-2015, bà Nguyễn Anh Thảo (vợ ông Long) đưa con đi học về đến trước số nhà 379/20, Quang Trung, quận Gò Vấp thì có 2 thanh niên đi xe tay ga chạy ngược chiều áp sát. Tên ngồi sau dùng chày gỗ đánh nhiều cái vào đầu, mặt và vai làm bà Thảo té xuống đường. Công an quận Gò Vấp trưng cầu giám định kết quả bà Thảo bị thương tích với tỷ lệ 15%... Tính ra tổng cộng có đến 9 lần Khiêm cho đàn em ra tay với ông Long và người thân trong gia đình.

Tết vừa qua, do chồng trở bệnh mà không có tiền chữa trị, bà V.T.P.T (ngụ quận 1) đành làm liều vay của một nhóm giang hồ với số tiền 20 triệu đồng. Chúng tính lãi mỗi tháng là 10 triệu đồng cộng vào vốn là 30 triệu, góp 30 ngày, mỗi ngày 1 triệu. Vì buôn gánh bán bưng lại nuôi 2 con nhỏ đang ăn học nên bà V chỉ trả được 5 ngày thì mất khả năng. Chúng tìm đến tận nhà dọa sẽ “làm thịt 3 mẹ con” và đánh bà T đến ngất xỉu. Sợ chúng làm thật nên dòng họ ở dưới quê phải vay mượn tiền chòm xóm gửi cho bà T trả nợ thì mới được yên thân.

Vì hiểu được bản chất của kẻ CVNL nên khi không còn khả năng trả nợ, người vay thường tìm cách bỏ trốn. Khi đó, kẻ cho vay sẽ trút hết lên đầu người thân của con nợ. Do đang kẹt tiền nên khi đọc được thông tin trên một tờ rơi về cho vay tín chấp, bà V (ngụ quận 3) liền gọi điện. Đầu dây bên kia, Hoàng Ngọc Tiến (22 tuổi, quê Hà Nội) đồng ý cho vay 7 triệu với lãi suất 15%/tháng theo thể thức vay góp. Trả nợ được ít ngày thì mất khả năng, bà V bỏ trốn.

Tìm mãi không gặp, nhóm của Tiến vô cớ quay sang buộc ông C (anh ruột bà V) trả nợ thay. Ông C là thương binh hạng 3/4, gia cảnh nghèo khó không lấy đâu ra tiền. Lập tức, ông bị nhiều số điện thoại lạ nhắn tin đe dọa đòi “xử” cả gia đình ông C.

Để dằn mặt, nhóm Tiến đã sử dụng sơn, mắm tôm ném vào nhà ông C cảnh cáo. Vẫn chưa đạt được mục đích, đêm 2-4-2016, Tiến cùng 5-6 đối tượng cầm theo hung khí xông vào nhà ông C uy hiếp và gây thương tích cho ông C.

Cháu ông C là anh L thấy chú bị đánh xông vào can ngăn cũng bị nhóm đối tượng này đánh gây thương tích. Từ thông tin trình báo của ông C, Công an quận 10 đã tiến hành truy xét bắt được Tiến cùng đồng bọn; thu giữ hung khí, giấy tờ sổ sách liên quan đến việc cho vay.

Không chỉ có giang hồ cho vay nặng lãi mới hành xử theo kiểu xã hội đen mà ngay cả trong làm ăn kinh tế, bạn bè vay mượn của nhau, nhiều người không đòi được nợ cũng có xu hướng thuê mướn giang hồ đòi nợ thuê. Ông Nguyễn Quốc Ngữ (61 tuổi, quê quán Đắk Nông) có mối quan hệ làm ăn kinh tế với ông Nguyễn Hoàng Huy (38 tuổi) - giám đốc một doanh nghiệp nằm trên đường Phổ Quang, phường 2, quận Tân Bình) và cho người này vay số tiền 840 triệu đồng.

Dù Ngữ nhiều lần đòi nhưng Huy hứa lần hứa lữa mà không chịu trả. Tức giận, Ngữ nhờ Võ Thành Phụng (52 tuổi, ngụ quận 10) đòi giúp số nợ trên. Phụng liên hệ với Thảo (chưa rõ lai lịch) nhờ hỗ trợ mình cùng đi đòi nợ. Thảo đồng ý giúp và chủ động cho người lùng sục con nợ Nguyễn Hoàng Huy.

Sau một thời gian, khi biết Huy chuyển chỗ ở về số nhà 23/53 Khiếu Năng Tĩnh, phường An Lạc A, quận Bình Tân, Thảo tổ chức đòi nợ. Tối 8-1-2016, Thảo cùng Ngữ và và nhiều đối tượng khác đi trên 4 xe máy đến nhà Huy. Thấy Huy đứng trước nhà, cả nhóm khống chế bắt cóc Huy chở đến quán cà phê gần Công viên Phú Lâm (quận 6) yêu cầu Huy phải thanh toán dứt điểm số tiền nợ 840 triệu đồng.

Huy trả lời chưa có tiền trả và xin giao chiếc ôtô cho Ngữ để cấn trừ 300 triệu đồng. Ngữ đồng ý và cùng cả nhóm chở Huy đến bãi giữ xe để lấy chiếc ôtô trên.

Sau khi lấy được chiếc ôtô, nhóm đối tượng khống chế Huy đưa về một khách sạn nằm trên đường Lê Hồng Phong, phường 1, quận 10 để đòi nợ tiếp. Sáng hôm sau, chúng gọi điện cho chị L.T.D.C (37 tuổi, vợ Huy) uy hiếp bắt phải trả hết nợ cho chồng. Lo sợ cho tính mạng của chồng, chị C đã đến Công an trình báo. Đến trưa cùng ngày, khi một số đối tượng đến gặp chị C nhận tiền thì bị bắt giữ, Huy được Công an giải cứu.

Chị N và Lê Thị Thảo quen biết nhau từ năm 2008 và nhiều lần mượn tiền qua lại. Đến năm 2010, cả hai "chốt lại" là chị N còn mượn Thảo 4,5 tỷ đồng. Sau đó, Thảo nhiều lần đòi nợ nhưng chị N chỉ trả được 10.000 USD. Vì vậy, Thảo đã nhờ Trần Văn Miên (49 tuổi, ngụ Nam Định) - một đối tượng giang hồ, đến gặp chị N để đòi nợ. Miên rủ thêm thêm Nguyễn Minh Tân (bạn đồng hương) rồi cùng Thảo khống chế bắt giữ chị N đưa đi nhiều địa điểm khác nhau tại TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai để uy hiếp tinh thần.

Trong một tuần lễ bị giam giữ, Miên yêu cầu chị N phải gọi điện về gia đình lấy tiền trả cho Thảo nếu không sẽ không có cơ hội về nhà. Quá sợ hãi, chị N đã gọi điện vay mượn người thân, bạn bè để trả cho Thảo 3,5 tỷ đồng. N

goài ra, Miên hăm dọa, buộc chị N chuyển vào tài khoản riêng của mình 800 triệu đồng để được bình yên. Sau khi được thả ra, chị N làm đơn tố cáo. Miên bị bắt giữ sau đó và bị tòa tuyên phạt 13 năm tù về 2 tội "bắt giữ người trái pháp luật" và "cưỡng đoạt tài sản".

