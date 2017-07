Thái Lan “lột xác”; Công Vinh sa thải bạn thân; Người cũ chê Real là những tin bóng đá nóng nhất tối 26/7.

Đoàn Việt Cường bị CLB TP HCM chấm dứt hợp đồng

Tin bóng đá tối 26/7

Thái Lan “lột xác”

“HLV của U22 Thái Lan là người không xa lạ với bóng đá Việt Nam. Chúng ta biết Woorawut từng là cầu thủ chơi ở Bình Định. Tôi biết anh ấy từ cuối 2015, anh ấy đã làm lứa cầu thủ này và U22 Thái Lan. Không biết Thái Lan có thay đổi HLV không nhưng chắc họ không thay đổi HLV của đội U22 thời điểm này. U22 Thái Lan chơi có một chút khác biệt. Họ từng là những cầu thủ ban bật kiểm soát tốt nhưng dưới thời Woorawut, Thái chơi nhiều bóng dài, chơi thực dụng và phòng ngự chắc chắn. Bây giờ thường sử dụng bóng dài và chơi hai biên để tấn công”, HLV Hoàng Anh Tuấn nhận xét.

Công Vinh sa thải bạn thân

Chiều tối nay trên trang Facebook của CLB Bóng đá TP HCM bất ngờ xuất hiện dòng thông báo, hậu vệ Đoàn Việt Cường vì vi phạm nội quy sinh hoạt của đội nên bị thanh lý hợp đồng trước thời hạn, cầu thủ người Đồng Tháp không còn là người của đội chủ sân Thống Nhất từ ngày 26/07. Trao đổi với báo chí, quyền Chủ tịch Lê Công Vinh cũng xác nhận điều này.

Người cũ chê Real

Vừa tới Allianz, James Rodriguez khẳng định rằng Bayern Munich là đội bóng lớn hơn Real Madrid. Cầu thủ người Colombia đã được Real Madrid cho Bayern Munich mượn trong mùa Hè này. Bất chấp Real Madrid đã bảo vệ thành công chức vô địch Champions League, James Rodriguez vẫn tuyên bố Bayern Munich mới là đội bóng lớn hơn.

Lý do Mbappe muốn rời Monaco

Theo tờ Mirror, Kylian Mbappe muốn rời AS Monaco trong mùa Hè này do đội bóng của Pháp bán quá nhiều cầu thủ trụ cột. Sau khi vô địch Ligue 1, AS Monaco đã bán Tiemoue Bakayoko, Benjamin Mendy và Bernardo Silva. Trước đó, Mbappe và cha mình được Monaco hứa hẹn rằng đội bóng sẽ tiếp tục cạnh tranh danh hiệu ở mùa giải tới. Nhưng với sự ra đi của nhiều ngôi sao, Mbappe đã hoài nghi vào khả năng giành được thành công của Monaco trong tương lai gần.

Hàng loại đội bóng Trung Quốc đối mặt án cấm thi đấu

Hôm qua, Hiệp hội bóng đá Trung Quốc (CFA) đã gửi thư đến 13 CLB của giải Vô địch Trung Quốc (giải này gồm 16 đội). Nội dung thư cảnh báo các CLB này phải sớm thanh toán xong nợ nần trước ngày 31.8 tới, nếu không muốn nhận án phạt nặng vào mùa giải tới.

Xem video:

T.H