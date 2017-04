Cơ quan chức năng xác định, người đàn ông chết trong hang đá được người dân phát hiện chính là nghi phạm sát hại cô giáo mầm non tương lai .

Sau khi phát hiện thi thể người đàn ông trong hang đá cách mặt đất khoảng gần 10m ở khu vực xóm Ngay, xã Mỹ Hòa, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình vào ngày 18/4, cơ quan chức năng đã khẩn trương vào cuộc điều tra, xác định rõ danh tính nạn nhân.

Qua công tác kiểm tra bước đầu, cơ quan công an xác định người này chính là Bùi Văn Dũng (SN 1982, trú tại xóm Ngay, xã Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình), nghi can sát hại chị Bùi Thị Én cô giáo mầm non tương lai vào ngày 10/4.

Nghi phạm Bùi Văn Dũng được xác định là sát hại cô giáo trẻ tương lai

Trao đổi với PV, lãnh đạo UBND xã Mỹ Hòa cho hay, qua kiểm tra, cơ quan công an xác định người đàn ông tử vong trong hang đá ở xóm Ngay chính là Bùi Văn Dũng.

Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, đến khoảng 12h ngày 18/4, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình tiến hành các thủ tục mai táng.

Được biết, khu vực phát hiện thi thể người đàn ông trong hang đá ngay sau nhà nghi phạm.

Hang đá nơi phát hiện xác nghi phạm Dũng

Trước đó, sáng 18/4, Công an Hòa Bình đã phát lệnh truy nã toàn quốc Bùi Văn Dũng, được cơ quan công an xác định là nghi can đã hãm hiếp rồi sát hại chị Bùi Thị Én (24 tuổi, trú xã Mỹ Hòa, huyện Tân Lạc, Hòa Bình, nữ giáo viên mầm non tương lai) khi chị Én đi chăn trâu trên đồi. Sau khi gây án, Dũng đã bỏ trốn.

Chị Bùi Thị Én lùa đàn bò lên núi Cuông (ở xã Mỹ Hòa, huyện Tân Lạc) vào ngày 10/4 để chăn và mang theo cơm nắm ăn trưa.

Trưa cùng ngày, người chăn bò cùng liên lạc qua điện thoại nhưng máy của chị Én đã bị khóa.

Đến khoảng 15h cùng ngày, đàn bò về nhà nhưng không thấy chị Én đâu, người thân trong gia đình tá hỏa đi tìm.

Khu vực phát hiện xác chị Ẻn

Đến cuối giờ chiều cùng ngày, người thân phát hiện chị Én tử vong tại khu rừng trên núi Cuông.

Lãnh đạo UBND xã Mỹ Hòa cho hay, nguyên nhân dẫn đến cái chết của chị Én là do bị hiếp rồi sát hại .

Hiện, các đơn vị chức năng đang tích cực truy bắt nghi phạm.

Nhị Tiến