Chiều 11/3, ông Đặng Tiến Tùy, Chủ tịch UBND xã Phú Thuận (huyện Phú Vang, tỉnh TT-Huế) cho biết, thi thể nam sinh viên mất tích khi tắm biển tại xã này vừa được tìm thấy vào trưa cùng ngày, sau gần một tuần gặp nạn.

Sau gần 1 tuần mất tích trên biển, thi thể nam sinh viên Đại học Nông lâm Huế mới được tìm thấy vào trưa 11/3.

Vị trí thi thể nam sinh viên được phát hiện cách địa điểm xảy ra tai nạn khoảng 21km, thuộc vùng mặt nước đầm phá Tam Giang (thôn An Xuân, xã Quảng An, huyện Quảng Điền, TT-Huế). Qua kiểm tra, xác minh của lực lượng chức năng và người nhà nạn nhân, đây đúng là thi thể của sinh viên Nguyễn Văn Đạt (SN 1998, quê Thanh Chương, Nghệ An; học năm đầu Đại học Nông lâm Huế).

Trước đó, như báo Tiền Phong thông tin, vào trưa 5/3, trong lúc cùng bạn về biển Phú Thuận chơi, Đạt xuống tắm nhưng không may gặp vùng nước xoáy kèm sóng lớn cuốn đi mất tích.

Chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng huyện Phú Vang đã huy động nhân lực hàng chục người để tìm kiếm Đạt nhưng bất thành. Người nhà nạn nhân cũng túc trực gần cả tuần để tìm tung tích nam sinh viên này. Đến khoảng 11h30 trưa 11/3, thi thể của Đạt mới được tìm thấy.

Theo ông Đặng Tiến Tùy, Chủ tịch UBND xã Phú Thuận, chính quyền xã bước đầu hỗ trợ gia đình nạn nhân Đạt 3 triệu đồng để lo hậu sự.

Ngọc Văn