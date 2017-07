Sau hơn 1 ngày nỗ lực tìm kiếm, khoảng 10 giờ 30 phút ngày 31/7, chiếc tàu bị chìm đã được lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương trục vớt và kéo về Cảng Bà Lụa, phường Phú Thọ, Thành phố Thủ Dầu Một để tiến hành khám nghiệm và làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Tiếp tục tìm kiếm, đến khoảng 16 giờ 30 phút, thi thể nạn nhân Nguyễn Thị Thúy Em và con gái Lê Thị Thanh Bình đã được tìm thấy cách hiện trường vụ tai nạn khoảng 2 km.

Chiếc tàu bị nạn được lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương trục vớt lên bờ.

Như thông tin đã đưa trước đó, khoảng gần 3 giờ sáng ngày 30/7, sà lan tải trọng gần 800 tấn mang số hiệu SG7552, do anh Huỳnh Tấn Kha, sinh năm 1986 làm thuyền trưởng di chuyển hướng từ cầu Rạch Tra, huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh về trung tâm TP. Hồ Chí Minh thì va chạm với tàu chở cát của gia đình anh Lê Văn Thuận, sinh năm 1979, thường trú tại tỉnh Tiền Giang trên sông Sài Gòn, đoạn qua ấp An Phú, xã An Sơn, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Cú va chạm mạnh khiến tàu của gia đình anh Thuận chìm dần xuống sông. Khi xảy ra tai nạn, trên tàu có 4 người gồm anh Lê Văn Thuận cùng vợ và 2 con nhỏ. Sau khi tai nạn xảy ra anh Thuận và con trai được người trên sà lan cứu sống, còn vợ và con gái của anh Thuận bị nước cuốn mất tích.

Thông tin ban đầu, vào thời điểm xảy ra tai nạn anh Huỳnh Tấn Kha, thuyền trưởng sà lan mang số hiệu SG7552 đi vệ sinh và nhờ một thuyền viên cầm lái hộ nên để xảy ra vụ tai nạn đáng tiếc. Hiện cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương đang tiếp tục điều tra vụ việc.

Tin, ảnh: Nguyễn Văn Việt (TTXVN)