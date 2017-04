Các quan chức điện Kremlin cho biết, một phần thi thể của kẻ đánh bom tự sát đã được tìm thấy tại hiện trường, một ngày sau vụ tấn công vào ga tàu điện ngầm tại thành phố lớn thứ hai của Nga.

Tuyên bố từ Ủy ban điều tra Nga hôm 4-4 cho biết: “Cơ quan điều tra đã xác định vụ nổ tàu điện ngầm xảy ra do một người đàn ông kích nổ quả bom tự sát. Nhiều phần thi thể của tên này cũng được tìm thấy tại bên trong toa tàu thứ 3 bị nổ”.

Ban đầu cơ quan an ninh không tiết lộ danh tính của kẻ chủ mưu vì lý do an ninh nhưng sau đó, cơ quan này Nga đã xác định Akbarzhon Jalilov là đối tượng đứng sau vụ đánh bom ở ga tàu điện ngầm tại thành phố St Petersburg, khiến 14 người thiệt mạng và 50 người khác bị thương.

Akbarzhon Jalilov xuất hiện tại ga tàu trước vụ việc, 2 tay tên này nắm chặt đi bộ dọc hành lang nhà ga

Thông tin này cũng được lực lượng an ninh Kyrgyzstan (GKNB) xác nhận trước đó. Được biết, Akbarzhon Jalilov, 23 tuổi sinh ra tại thành phố Osh, Kyrgyzstan sau đó chuyển đến Nga sinh sống và mang quốc tịch Nga.

Ali Matkarimov – một người bạn cũ của Jalilov nói rằng tên này từng làm đầu bếp món sushi trong một nhà hàng ở Nga, và hắn “thậm chí không bao giờ cầu nguyện” trong suốt thời gian làm việc cùng Ali năm 2013.

Akbarzhon Jalilov từng làm đầu bếp món sushi trong một nhà hàng Nga

Akbarzhon Jalilov đã xuất hiện tại ga tàu điện ngầm trước khi cuộc tấn công xảy ra. Hình ảnh từ camera giám sát cho thấy, hắn đội mũ len xanh, mặc áo khoác đỏ, đeo kính và đeo ba lô sau lưng. Tên này đi bộ dọc theo hành lang nhà ga, hai bàn tay nắm chặt thành 2 nắm đấm. Cảnh sát tin rằng, Akbarzhon Jalilov có liên hệ mật thiết với những người Hồi giáo cực đoan.

Cảnh sát tin rằng Akbarzhon Jalilov có mối liên hệ mật thiết với Hồi giáo cực đoan

Akbarzhon Jalilov sinh ra tại Kyrgyzstan, một quốc gia Trung Á là đồng minh chính trị gần gũi với Nga. Kyrgyzstan tuyên bố độc lập năm 1991, khi Liên bang Xô viết sụp đổ. Quốc gia này có khoảng 6 triệu dân, chủ yếu theo đạo Hồi, khoảng 500 người Kyrgyzstan đã đến Syria để tham gia các tổ chức khủng bố như IS.