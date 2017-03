Sau 2 ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy các nạn nhân mất tích cùng chiếc sà lan trên trên sông Hậu, tại cửa biển Bạc Liêu và Sóc Trăng.

Trưa 4/3, ông Võ Minh Tiến - Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ cho biết lực lượng chức năng đã tìm thấy 3 thuyền viên Indonesia bị mất tích ở khu vực cửa Định An (Cần Thơ) tại cửa biển Mỹ Thanh (khu vực biển của Bạc Liêu – Sóc Trăng).

Theo ông Tiến, 6 ngày trước (28/2), tàu kéo LL Hiu Macan cùng 9 thuyền viên quốc tịch Indonesia, kéo sà lan rời Phnom Penh (Campuchia). Tàu kéo này đến cảng Cần Thơ để quá cảnh đi Thái Lan qua đường sông Hậu.

Tối 2/3, tàu kéo LL Hiu Macan đang ra luồng, ngang phao số 13 rời cảng đi Thái Lan thì bất ngờ bị đứt dây kéo sà lan. Khi đó, thuyền trưởng đã cho tàu kéo cập mạn sà lan rồi cho 3 thuyền viên sang sà lan để thả neo.

Do trời tối, sóng to gió lớn nên tàu kéo không thể cập mạn sà lan được. Sà lan bị trôi dạt ra xa vị trí của tàu khiến 3 thuyền viên bị mất tích. Ngay khi nhận được tin báo, ngành chức năng đã thông báo, yêu cầu các phương tiện hoạt động quanh khu vực cửa Định An, Cần Thơ tăng cường quan sát, hỗ trợ tìm kiếm sà lan cùng 3 thuyền viên mất tích.

Sau gần 2 ngày tìm kiếm, tàu đánh cá của người dân phát hiện sà lan và 3 thuyền viên Indonesia tại khu vực cửa biển Mỹ Thanh (khu vực biển của Bạc Liêu – Sóc Trăng). Các lực lượng chức năng phối hợp với Bộ đội biên phòng tỉnh Sóc Trăng đã cứu nạn, chăm sóc sức khỏe cho các thuyền viên và lai dắt sà lan vào bờ an toàn.

