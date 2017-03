Lực lượng tìm kiếm cứu nạn hàng hải đã cố gắng tiếp cận, tìm kiếm các thuyền viên mất tích.

Vị trí sà lan mất tích

Vào hồi 19 giờ 40 phút ngày 3/3, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (VNMRCC) nhận được thông tin sà lan LL 2701 được tàu kéo LL Hiu Macan 3 (quốc tịch Indonessia, trên tàu có 9 thuyền viên) trên đường hành trình từ Cần Thơ đi Thái Lan, nhưng khi đến phao số 13 luồng cửa Định An do điều kiện thời tiết sóng to, gió lớn (gió Đông Bắc cấp 5,6 giật cấp 7) bị đứt dây kéo. Tàu kéo LL Hiu Macan 3 cử 3 thuyền viên sang sà lan khắc phục sự cố.

Nên đọc

Khẩn trương cứu nạn, khôi phục chạy tàu sau vụ tai nạn tại Huế

Tuy nhiên, do điều điện thời tiết xấu, trời tối, khiến sà lan trôi dạt, tàu kéo LL Hiu Macan 3 không thể tiếp cận và bị mất mục tiêu. 3 thuyền viên cùng sà lan LL 2701 trôi mất tích, các thuyền viên đều không mặc áo phao và không có thiết bị thông tin liên lạc mang theo.

Nhận được thông tin, VNMRCC đã phát thông báo hàng hải khẩn đến các phương tiện hoạt động trong khu vực, yêu cầu tăng cường công tác cảnh giới và hỗ trợ hoạt động tìm kiếm cứu nạn, phối hợp với cảng vụ hàng hải Cần Thơ và các cơ quan chức năng trong khu vực tổ chức tìm kiếm sà lan mất tích, đồng thời, Trung tâm đã thông báo đến các lực lượng ven biển các tỉnh Bạc Liêu, Sóc Trăng, Trà Vinh, Bến tre và Cà Mau để huy động các phương tiện tăng cường cảnh giới, tìm kiếm.

Lúc 20 giờ 00 ngày 3/3, VNMRCC đã điều động tàu SAR 413 xuất phát từ Vũng Tàu ra hiện trường tìm kiếm cứu nạn. Khu vực tìm kiếm kéo dài từ cửa Định An dọc theo bờ biển các tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu giới hạn ngoài từ vị trí 08059.2’N; 106005.05' E đến 09019.2’N; 106032.9' E.

10h00 sáng nay (4/3), lực lượng tìm kiếm đã phát hiện sà lan tại vị trí 09026’N; 106014'E, vị trí cách cửa Tranh Đề (Sóc Trăng) 6 hải lý. Hiện tại, tàu SAR 413 đang tìm cách tiếp cận để cứu nạn thuyền viên trên sà lan.

Đầu giờ chiều nay lực lượng tìm kiếm cứu nạn Hàng hải đã tìm thấy thi thể 3 thuyền viên bị mắc kẹt bên ngoài cửa biển Định An.

Lê Phong