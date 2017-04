Sau khi kiểm tra dữ liệu camera, công an đã xác định ô tô leo lề tông chết một phụ nữ rồi bỏ trốn.

Chiều 6-4, công an TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) cho biết, đã trích xuất dữ liệu camera một số hộ dân trên đường trên Quốc lộ 13 và Trạm thu phí Suối Giữa để truy tìm tài xế gây tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến bà Nguyễn Thị Đắc (59 tuổi, ngụ TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông. Ảnh: Vũ Hội.

Trước đó, chiều 4-4, trong lúc bà Nguyễn Thị Đắc đang dọn hàng bán mắt kính và khẩu trang trước nhà trên đại lộ Bình Dương (đoạn thuộc khu phố 9, phường Hiệp An) thì bất ngờ một chiếc ô tô leo lên lề, tông vào bà cùng quầy bán hàng. Tai nạn khiến bà Đắc tử vong tại chỗ, chiếc xe bỏ chạy khỏi hiện trường.

Từ dữ liệu camera của một số hộ dân Trạm thu phí Suối Giữa, công an xác định chiếc ô tô gây tai nạn do Nguyễn Khắc Đông (64 tuổi, ngụ TP Thủ Dầu Một) lái. Nguyên nhân ban đầu do tài xế điều khiển phương tiện không đúng làn đường.