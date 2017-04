Thành cầu thấp là một nguyên nhân nhưng tình huống 2 thanh niên trên xe máy tông trúng lan can cầu rồi rơi xuống kênh Tàu Hủ - Bến Nghé (TP HCM) khiến 1 người chết được xem là hy hữu.

Trở lại hiện trường vụ tai nạn xe máy tông lan can cầu Nguyễn Văn Cừ (cầu nối quận 5 và quận 8, TP HCM) khiến anh Nguyễn Văn Lý (21 tuổi, quê Phú Yên) rơi xuống kênh Tàu Hủ - Bến Nghé tử vong hôm 17-4, nhiều người thường xuyên lưu thông qua khu vực này mô tả có thể xảy đến vụ việc như trên là chuyện… rất khó tin.

Tình huống xảy ra là khi anh Lý cùng một thanh niên khác trên xe máy đang di chuyển trên cầu Nguyễn Văn Cừ, hướng từ quận 5 qua quận 8 – hướng đi theo một đường thẳng. Tuy nhiên, vị trí xe máy tông vào lan can cầu lại xảy ra ở đoạn thuộc nhánh đường vòng cung (nhánh đường chỉ dành cho các loại xe lưu thông từ hướng quận 4 lên cầu Nguyễn Văn Cừ) và lệch hẳn hướng đi ban đầu của nạn nhân.

Quan sát tại khu vực trên, các loại xe hướng từ quận 5 khi chạy lên cầu Nguyễn Văn Cừ để qua quận 8 đều phải di chuyển ở làn ngoài nhằm tránh xung đột với hướng đi từ quận 4 lên cây cầu này. Nhận định tình huống xảy ra vụ tai nạn, nhiều người cho rằng xe máy khi đó có thể đã mất lái rồi chuyển hướng tới vị trí trên trước khi tông vào thành cầu.

Hiện trường vụ tai nạn khiến nam thanh niên lọt kênh tử vong hôm 17-4

Trong khi đó, theo quan sát của phóng viên, lan can cầu nơi xảy ra vụ tai nạn được thiết kế khá thấp, chỉ ngang hông người ngồi xe máy và không chỉ riêng vị trí này, nhiều đoạn khác cũng được thiết kế tương tự. Chỉ một số đoạn cong trên cầu, phần lan can được gắn thêm hàng rào lưới B40 khiến nhiều người không khỏi bất an khi lưu thông qua.

“Tôi thường xuyên chở con đi học trên xe máy qua cầu và mỗi lần ôm cua tại vị trí từ quận 4 qua quận 8 đều rất sợ do thành cầu thiết kế quá thấp. Khi chạy xe trên đường có thể xảy ra bất cứ tình huống nào và vụ tai nạn nói trên cũng không phải là trường hợp đầu tiên khiến nạn nhân bị hất văng qua lan can rồi rơi xuống” – chị Nguyễn Hồng Linh (ngụ quận 4) nói.

Theo ông Nguyễn Vĩnh Ninh, Giám đốc Khu Quản lý giao thông đô thị số 1 (thuộc Sở Giao thông Vận tải TP HCM), đơn vị này sau khi tiếp nhận thông tin về vụ tai nạn nói trên đã tiến hành khảo sát hiện trường để tìm hiểu nguyên nhân và đưa ra phương án khắc phục. Ông Ninh cho biết trước đây, khảo sát tại một số đoạn cong trên cầu Nguyễn Văn Cừ có thể gây mất an toàn giao thông, đơn vị đã lắp đặt hàng rào lưới B40. Tuy nhiên, việc này chưa thực hiện đồng bộ trên toàn bộ cầu do khi lắp đặt tùy tiện có thể làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị.

Trong khi đó, ông Ninh cũng cho biết các cầu vượt thép và cầu bắc qua sông trên địa bàn TP HCM đều được thiết kế theo đúng quy chuẩn của ngành giao thông và xây dựng. Ngoài việc chiều cao của cầu phải bảo đảm độ tĩnh không cho các phương tiện lưu thông phía dưới thì chiều cao, mức độ chịu lực của lan can cũng được xây dựng theo đúng tiêu chuẩn. Dù vậy, đặc thù đi lại ở một số khu vực có khác nhau nên đơn vị này trước đó đã khảo sát và nâng chiều cao lan can ở các cầu vượt thép thuộc địa bàn quản lý.

Theo Ban An toàn giao thông TP HCM, vụ tai nạn hy hữu nói trên đơn vị này đã nắm thông tin và hiện đã đề nghị đoàn kiểm tra liên ngành, bao gồm nhiều lực lượng thuộc Sở Giao thông Vận tải TP, CSGT… kiểm tra để tìm nguyên nhân, nếu có bất cập phải sớm thực hiện khắc phục.

