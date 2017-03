Ngày 23/3, tại Hà Nội, Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam đã tổ chức Tọa đàm Ngộ độc rượu methanol - Thực trạng và giải pháp...

Tại tọa đàm, các đại biểu đã nghe một số báo cáo của đại diện một số cơ quan quản lý nhà nước, các chuyên gia y tế và an toàn thực phẩm về thực trạng ngộ độc methanol, các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và sản xuất, kinh doanh rượu, giới thiệu, phân tích cơ chế và tác hại của methanol, kiến nghị, đề xuất một số giải pháp nhằm ngăn ngừa và khắc phục tình trạng ngộ độc methanol, các ý kiến, trao đổi của một số chuyên gia về y tế và an toàn thực phẩm, đại diện một số địa phương và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh rượu…