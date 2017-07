Theo thông tin từ cơ quan CSĐT Công an huyện Can Lộc, đơn vị đã làm rõ Lê Xuân Diệu (1975, trú tại xóm Tân Bình, xã Gia Hanh, Can Lộc, Hà Tĩnh) là đối tượng gây ra vụ tai nạn giao thông rồi bỏ chạy trong đêm 22/7.

Đối tượng Lê Xuân Diệu khai nhận hành vi tại Công an huyện Can Lộc Trước đó, vào hồi 0h00’ ngày 23/7/2017, Công an huyện Can Lộc nhận được tin báo về việc tại km383+250 QL 15A đoạn qua xã Thượng Lộc (Can Lộc) có người đàn ông chết chưa rõ nguyên nhân ở bên vệ đường. Nhận được tin báo, Công an huyện đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập các tài liệu, chứng cứ, đồng thời xác minh rõ nạn nhân là ông Lê Văn Phương (1967, trú tại xóm Long Minh, xã Thạch Tiến, huyện Thạch Hà), Sau khi tiến hành các biện pháp điều tra ban đầu, Công an huyện xác định đây là vụ tai nạn giao thông và lái xe đã bỏ chạy. Lãnh đạo Công an huyện Can Lộc đã tập trung chỉ đạo, huy động lực lượng soát xét các đối tượng nghi vấn nổi lên; phối hợp với công an các huyện, thị xã lân cận thu thập chứng cứ có liên quan… Sau một thời gian tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đến 14h cùng ngày, cơ quan CSĐT Công an huyện xác định đối tượng Lê Xuân Diệu (SN 1975, trú tại xóm Tân Bình, xã Gia Hanh, Can Lộc) có nhiều biểu hiện nghi vấn liên quan và đã triệu tập đối tượng lên làm việc. Tại cơ quan Công an huyện, đối tượng Lê Xuân Diệu đã khai nhận toàn bộ hành vi trên khi điều khiển xe ô tô BKS 37C-151.35 gây ra vụ tai nạn giao thông rồi bỏ chạy. Công an huyện Can Lộc tiếp tục điều tra, lập hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật. Hà - Lãm