Chiều 13-5, dì ruột của bé Đinh Bảo Long (9 tuổi) tên Đỗ Thị Diễm Hương, 23 tuổi, ngụ huyện Nhà Bè) đã đến Công an phường Cầu Ông Lãnh (quận 1, TP.HCM) để nhận lại bé.

Công an phường Cầu Ông Lãnh cho biết mới đây Công an phường Tân Hưng (quận 7) đã cung cấp số điện thoại của dì ruột bé Long. Vì vậy, cơ quan công an đã gọi điện cho gia đình đón bé về.

Chị Đỗ Thị Diễm Hương đã đến nhận bé Long. Ảnh: THANH TIÊN

Đến cuối giờ chiều 13-5, chị Đỗ Thị Diễm Hương (23 tuổi, ngụ huyện Nhà Bè) đã đến trụ sở công an, nhận là dì bé Long và bé Long cũng xác nhận đây là dì ruột của bé.

Chị Hương cho biết sáng 11-5, khi chị đi làm thì bé Long ở nhà với mẹ là chị Đỗ Thị Huế (quê Hà Nam). Bé Long đã bỏ nhà đi trong lúc mẹ đang ngủ trên lầu. Trước đó, Long cũng đã bỏ đi hai lần nên mẹ cháu không đi tìm nữa vì quá giận. Sau đó, chị Huế lại đi công tác xa nên không thể trực tiếp qua đón cháu về.

Chị Hương viết tường trình tại cơ quan công an. Ảnh: THANH TIÊN

Chị Hương mang theo cả giấy khai sinh của Long.

Tuy nhiên, Công an phường Cầu Ông Lãnh vẫn chưa cho gia đình nhận lại bé Long bởi chị Hương chỉ mang theo CMND của mình và giấy khai sinh cho bé Long nhưng không có sổ hộ khẩu, không chứng minh mình là người thân của bé.

“Chị Hương cần phải có giấy xác nhận của công an địa phương nơi gia đình bé Long tạm trú rằng chị Hương là người thân của bé hoặc người mẹ phải mang đầy đủ giấy tờ lên nhận cháu thì chúng tôi mới bàn giao” - công an phường cho biết. Vì vậy, đến thời điểm này bé Long vẫn phải ở lại trụ sở Công an phường Cầu Ông Lãnh trong khi chờ xác minh chính thức từ gia đình bé Long.

Trong suốt hai ngày ở lại trụ sở công an phường, Long đã được các đồng chí công an chăm sóc tận tình. Ảnh: THANH LÂM

Trước đó, như báo Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, chiều 11-5, Công an phường Cầu Ông Lãnh đã tiếp nhận bé Long đi lạc từ một tài xế xe buýt. Tại đây, các đồng chí công an phường đã bất đắc dĩ trở thành “bảo mẫu” để dỗ dành và chăm sóc cho bé trai bị lạc mẹ. Bé được dắt đi chơi, mua quà bánh cho ăn, xem tivi, chơi game; đến tối thì được tắm rửa trước khi đi ngủ.