Tình yêu hay thói quen luôn là câu hỏi khiến nhiều người trăn trở?

Nhiều người hay bảo tình yêu vài năm là dần nhạt phai. Có những cặp đôi sẽ ở lại bên nhau vì tình nghĩa nhưng sẽ có những người dần buông tay nhau ra. Có những người từng khiến mọi người khâm phụ vì ở bên một người lâu đến vậy, rồi một ngày lại vội lên xe hoa với người khác. Những lí do được đưa ra do "không hợp" hay "hết tình cảm". Vậy thì bao năm qua, họ vẫn ở bên nhau vì lí do gì?

Một diễn đàn trên mạng đã đặt ra câu hỏi "Sự khác biệt giữa tình yêu thực sự và thói quen?". Chủ đề này ngay lập tức thu hút được rất nhiều người trả lời.

Hãy cùng đọc và ngẫm xem liệu bạn đang yêu thật sự hay chỉ đang kẹt trong một mối quan hệ do thói quen.

1. Thói quen cũng giống như bạn muốn một người nói chuyện, chăm sóc và lắng nghe. Khi người đó ở cạnh, bạn có thể cảm thấy rất tốt. Nhưng khi anh/cô ấy không ở bên cạnh, bạn chỉ thấy trống trải nhưng có thể dễ dàng nguôi ngoai khi có người khác lấp đầy. Bạn ở bên mà dần mất đi cảm xúc vỡ òa vì hạnh phúc. Lúc này bạn không thể gọi đó là tình yêu.

Nhưng, tình yêu là một cảm xúc tuyệt vời..bạn thực sự có thể cảm thấy nó. Bạn không mong đợi bất cứ điều gì từ người kia. Trong tình yêu bạn cho đi và tha thứ. Bạn không cần người kia luôn luôn ở bên cạnh bạn. Tất cả những gì bạn cần là cảm giác của tình yêu.

2. Thói quen thay đổi, nhưng tình yêu thì không.

3. Mọi người thường nhầm lẫn giữa thói quen và tình yêu. Tình yêu là một cái gì đó rất khó để mất và thay thế. Bạn yêu và cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc. Nhưng thói quen thì có yêu hay không, bạn vẫn sẽ làm điều đó. Bạn vẫn có thể hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng nói chuyện, đi ăn, đi chơi với một người dù không còn nhiều cảm xúc. Nhưng bạn cũng hoàn toàn có thể thay thế thói quen đó bằng những hoạt động khác khiến bạn cảm thấy hứng thú hơn.

4. Thói quen là điều làm cho bạn cảm thấy an toàn. Trong khi tình yêu là điều làm cho cả hai cùng cảm thấy vui vẻ.

5. Bạn không mong đợi nhiều khi tình yêu trở thành thói quen nhưng sẽ hồi hộp mỗi lần hẹn hò người mình yêu.

6. Tình yêu theo thói quen như hai người hàng xóm lâu năm, có thể một ngày nào đó một trong hai sẽ chuyển nhà. Còn tình yêu thực sự là hai người lạ nhưng nhất định phải về chung một nhà.

7. Tình yêu theo thói quen mang theo nhiều sự cân nhắc trước sau về tính cách, hoàn cảnh, địa vị… Còn tình yêu thực sự thì chẳng còn nghĩ gì mà chỉ cần trái tim rung động.

8. Thói quen lặp đi lặp lại nhiều sẽ đến lúc mang lại cảm giác mệt mỏi. Còn tình yêu thực sự thì sẽ luôn tìm thấy được cảm giác mới mẻ từ những điều cũ kỹ.

9. Tình yêu theo thói quen là người bên ngoài ghen tị, người bên trong thấy bình thường. Còn tình yêu thực sự là không cần biết người bên ngoài nghĩ gì mà chỉ cần quan tâm người bên cạnh nghĩ gì.

10. Tình yêu theo thói quen kéo dài theo năm tháng. Nếu rời xa sẽ rất buồn, nhưng vẫn có thể tiếp tục kiếm tìm và bắt đầu lại với một người khác.

Theo Ngọc Trâm (Dịch từ Quora) (Khám phá)

