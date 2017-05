Sau khi bị kẻ xấu đổ dầu luyn vào phản thịt lợn, nhiều người đã tỏ ra đồng cảm và có những hành động thiết thực ủng hộ chị Xuyến "giải cứu thịt lợn".

Chị Xuyến cho biết sáng nay 13/5 đã có doanh nghiệp mua toàn bộ số lợn của gia đình.

Liên quan đến vụ việc thịt lợn bị đổ dầu luyn, sáng nay (13/5), UBND Thành phố Hải Phòng đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tạo mọi điều kiện để người nông dân nói chung tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn thành phố. Trước đó, đoàn kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm cũng đã đến chợ Lương Văn Can kiểm tra và hướng dẫn các tiểu thương về thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm.

Cũng trong sáng nay, theo ghi nhận của phóng viên Infonet, mọi hoạt động ở chợ Lương Văn Can vẫn diễn ra bình thường, nơi chị Xuyến bán hàng đã được dọn dẹp và không thấy chị Xuyến bán hàng tại đó nữa. Liên lạc với chị Xuyến, chị cho biết hiện có một doanh nghiệp đang tiến hành cân và mua toàn bộ số lợn của gia đình chị nên chị không phải tự giết mổ và mang ra chợ bán nữa. "Doanh nghiệp trên mua của tôi toàn bộ 7 con lợn với giá cao hơn giá thị trường", chị Xuyến cho biết.

Một số tiểu thương ở cho Lương Văn Can cho biết, ngày hôm qua có đoàn liên ngành đến kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm của chợ và có qua chỗ chị Xuyến bán hàng để lấy thông tin sau đó ra về. Vào thời điểm trên nhiều người tỏ ra bức xúc thay cho chị Xuyến. "Lúc bị người ta bị đổ dầu luyn vào thịt lợn sao không thấy ai đến mà bây giờ lại đến kiểm tra an toàn thực phẩm. Chúng tôi mua thịt của chị Xuyến mà không cần kiểm định, lợn nhà nuôi thì làm sao có bệnh được", một tiểu thương bức xúc.

Tuy nhiên, cũng trong sáng nay, ông Nguyễn Thanh Sơn - Chủ tịch UBND quận Ngô Quyền đã cho biết, Đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm phường Máy Tơ (được thành lập theo Quyết định số 23/QĐ-UBND ngày 07/4/2017 của UBND phường Máy Tơ) tiến hành kiểm tra đối với 15 trường hợp kinh doanh thịt tại chợ Lương Văn Can. Trong quá trình kiểm tra, đoàn phát hiện 05 hộ kinh doanh không đủ điều kiện về trang thiết bị, phương tiện bày bán, trong đó có 04 hộ sử dụng mặt bàn gỗ cũ, hỏng, còn hộ của chị Xuyến để thịt trên mặt bàn bìa các-tông kê trên nắp hộp xốp, để sát mặt đất, không có bàn. "Không có việc đoàn kiểm tra cấm chị Xuyến bán thịt lợn ở chợ Lương Văn Can như một số trang mạng xã hội đưa tin", ông Sơn khẳng định.

Cũng trong buổi họp báo cùng ngày, Đại tá Đặng Chinh Thưởng - Trưởng CA quận Ngô Quyền cho biết: "Hiện Công an Quận đã bắt đối tượng Hoàng Thị Thanh Dung còn Lê Thị Hoa mới sinh con được 2 tháng nên đã không tiến hành bắt giữ nhưng 7h30 sáng nay (13/5) đã lên Công an Quận đầu thú. Bước đầu các đối tượng đã khai nhận hành vi, cơ quan điều tra đang tiến hành điều tra làm rõ".

Trước đó, sáng ngày 11/5/2017, chị Đỗ Thị Xuyến và chị Phạm Thị Hòa đang bán thịt lợn trước cửa nhà số 12 Lương Văn Can (phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền) thì bị Lê Thị Hoa (SN 1986, HKTT: số 16 Lương Văn Can, phường Máy Tơ) và Hoàng Thị Thanh Dung (SN 1970, HKTT số 15 Phạm Minh Đức, phường Máy Tơ) cầm xô đựng chất bẩn hắt vào sạp thị lợn làm bẩn toàn bộ số thịt trên sạp, chất bẩn bắn lên cả người chị Xuyến.

Hoàng Nam