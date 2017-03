Thiếu tướng Trần Thị Ngọc Đẹp cho biết Công ty Kwong Lung Meko có hầm chứa 18.600 lít dầu, trong khi công ty không báo cáo về thiết kế hầm dầu này. Nếu cháy hầm dầu này và 50 thùng hóa chất bùng phát theo thì hậu quả không thể lường trước được.

Chiều 30-3, UBND TP Cần Thơ tổ chức họp báo định kỳ quý I-2017. Theo đó, một số phóng viên đã đặt câu hỏi liên quan đến vụ cháy tại Công ty TNHH Kwong Lung Meko (KCN Trà Nóc, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ).

Thiếu tướng Trần Thị Ngọc Đẹp trả lời báo chí về vụ cháy tại Công ty TNHH Kwong Lung Meko. Ảnh: N.NAM

Thiếu tướng Trần Thị Ngọc Đẹp, Giám đốc Sở Cảnh sát PCCC TP Cần Thơ được yêu cầu trả lời đầu tiên. Lời đầu tiên, Thiếu tướng Đẹp ngỏ lời cảm ơn cơ quan báo chí đã kịp thời thông tin về vụ cháy và diễn tiến công tác chữa cháy, cập nhật liên tục.

Bà Đẹp cho biết, có 50 cán bộ chiến sĩ PCCC bị thương nhẹ, bị ảnh hưởng khí và khói độc, trong đó Đại tá Trần Đức Đình, Phó Giám đốc Sở Cảnh sát PCCC TP Cần Thơ trong quá trình chỉ huy chữa cháy đã có lần ngất xỉu phải đưa lên xe cấp cứu chăm sóc và sau đó phải tiếp tục sát cánh cùng anh em cán bộ chiến sĩ để chữa cháy.

“Đến giờ này vụ cháy ở công ty TNHH Kwong Lung –Meko đã được khống chế hoàn toàn. Chúng tôi bảo vệ an toàn hầm chứa 18.600 lít dầu của công ty, trong khi công ty không báo cáo về thiết kế hầm dầu này. Nếu nghiệp vụ chúng tôi không giỏi thì cháy hầm dầu này và 50 thùng hóa chất bùng phát theo thì hậu quả không thể lường trước được”- Giám đốc Sở PCCC thông tin.

Sở cũng đã huy động hai xe thang trong đó một xe khả năng chữa cháy 7 tầng, một xe chữa được 9 tầng, nếu cao tầng hơn thì coi như thua. Còn 15 xe chữa cháy các quận huyện. Do đám cháy lớn, hai xe thang không đảm bảo chữa cháy nên đã xin ý kiến Bộ Công an để TP.HCM chi viện ngay. Khi chữa cháy đã huy động 9 nguồn nước gồm từ sông Hậu, hồ xử lý nước thải, các công ty lân cận, tại giao lộ KCN, rạch Sang Trắng…

Cũng theo bà Đẹp, khi nhận tin báo cháy thì lực lượng đến hiện trường. Sau đó xác định vị trí, chất cháy, nguồn nhiệt, nguồn điện để tập trung lực lượng vào chữa cháy và hướng dẫn di tản an toàn trên 1.000 công nhân, di chuyển trên 1.000 xe máy của công nhân và tài sản của công ty.

Quá trình triển khai chữa cháy vấp phải khó khăn vì công ty khi xây dựng nhà xưởng rất phức tạp và kiên cố, tường bao nên rất khó phun nước vào trong, anh em Cảnh sát PCCC khi thâm nhập vào trong phá tường rất khó. Cạnh đó, các chất cháy tại công ty tỏa khói độc…

Giám đốc Sở Cảnh sát PCCC Cần Thơ cho biết có hàng loạt vụ cháy khác xảy ra gần thời điểm với vụ cháy tại Kwong Lung Meko. ẢNh: N.NAM

“Các đồng chí thương giùm cho lực lượng Cảnh sát PCCC, áp lực công việc quá nhiều và liên tiếp xảy ra hàng loạt vụ cháy khác như vụ cháy ở BV Phương Châu, Công ty Con cò, Bãi công trường 5…” – thiếu tướng Đẹp nói.

Bà Đẹp cũng thông tin, phía công ty bất cần và không hợp tác. Nhưng vào khoảng 21 giờ 50 ngày 29-3, phía công ty đã gửi thư xin lỗi và cảm ơn đến lực lượng cảnh sát PCCC.

Cảnh sát PCCC Cần Thơ đã thống kê rất chi tiết các khối kiện hàng hóa của công ty và như Thứ trưởng Bùi Văn Thành qua kiểm tra thực tế đánh giá đã cứu được khoảng 80% hàng hóa của công ty.

“Chúng tôi rút kinh nghiệm mọi việc từ hậu cần, chính trị, tham mưu… Ngày 29-3, chúng tôi đã làm việc với công ty và có 10 kiến nghị vì việc tập kết hàng hóa chung với quá trình sản xuất rất nguy hiểm. 51 bài báo chúng tôi sẽ lưu lại để làm kỷ niệm và ở đây đồng chí cung cấp thông tin có sơ sót. Vụ cháy thuộc trường hợp có yếu tố nước ngoài sẽ do Công an TP Cần Thơ chủ trì, khám nghiệm do Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an đảm nhận. Nhiệm vụ của Cảnh sát PCCC là chữa cháy, triển khai các đội hình và phương án để chữa cháy, chống cháy lan, ngăn chặn…” – bà Đẹp cho hay.