Phó Bí thư xã bị bắt quả tang trong nhà nghỉ cho biết, chỉ nhờ nữ cán bộ chính sách mua thuốc đưa vào nhà nghỉ.

Vào ngày 20/7, ông T.V.Q (Phó Bí thư Đảng ủy xã Tượng Lĩnh, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa) bị bắt quả tang đang ở cùng phòng trong nhà nghỉ với bà L.T.T (cán bộ chính sách xã Tượng Sơn).

Trần tình với PV báo Vietnamnet, ông Q. cho biết mình và bà T. chỉ là tình đồng nghiệp, anh em công tác với nhau ở cơ quan cũ. Thời điểm bị bắt quả tang, ông Q. chỉ nhờ bà T. mua giúp 2 hộp thuốc hạ men gan, đưa lên nhà nghỉ giúp ông vì ông bị say "nguội" do uống rượu từ chiều hôm trước.

Về việc có mặt tại nhà nghì trong giờ hành chính và say rượu, ông Q. cho biết vào chiều ngày 19/7, gia đình ông có bốc mộ cho người thân. Sau khi xong việc, ông Q. có uống rượu nên say. Đến sáng 20/7, ông Q. xin phép lãnh đạo được xuống thị trấn để mua hoa quả về thắp hương. Tuy nhiên do bị say nên ông ghé vào nhà nghỉ của người quen để nghỉ. Sau đó, ông Q. gọi điện cho bà T. nhờ mua thuốc giúp đem lên nhà nghỉ. Khi ông vừa uống thuốc xong thì có một nhóm người đạp cửa xông vào phát hiện ông Q. và bà T. đang ở trong phòng.

Hình ảnh Phó bí thư xã và nữ cán bộ bị bắt quả tang trong nhà nghỉ. Ảnh: Vietnamnet

Giải thích về việc, chồng bà T. đứng ngoài cửa phòng nghỉ gọi nhiều lần nhưng không ai ra mở cửa, ông Q. cho biết: “Chúng tôi đều là cán bộ, lại đang ở trong nhà nghỉ, đóng hay mở cửa cũng đều tình ngay lý gian. Nghĩ nếu mở cửa ra nhỡ có ai đi ngang qua thấy được thì không hay. Tôi không nghĩ sự việc lại ra thế này, tôi và anh C. (chồng bà T - PV) còn là bạn bè đồng niên khóa với nhau”.

Liên quan đến vụ việc, ông Phạm Văn Tú, Bí thư Đảng ủy xã Tượng Lĩnh cho biết, ông Q. là cán bộ mới được luân chuyển về, là người năng động, nhiệt huyết, luôn hoàn thành các công việc được giao. Ông Q. đã có vợ và 3 con.

Theo ông Tú, hiện đang chờ kết quả điều tra từ phía cơ quan công an và UBND huyện và sẽ có hình thức kỷ luật cụ thể với ông Q.

Trước đó, báo Công Lý đưa tin, ông C. (chồng bà T.) chính là người bắt quả tang Phó bí thư xã Tượng Lĩnh vào nhà nghỉ với vợ mình. Theo đó, vào khoảng 9h30 ngày 20/7, sau thời gian dài nghi vấn vợ mình ngoại tình, ông C đã chủ động theo dõi vợ. Đến khoảng 10h45 cùng ngày, phát hiện vợ mình đi vào một nhà nghỉ trên địa bàn thị trấn Chuối, huyện Nông Cống. Lén theo vợ lên đến tận phòng, anh C bắt gặp có mặt tại phòng nghỉ với vợ mình là ông T.V.Q.

Ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh, lực lượng Công an thị trấn huyện Nông Cống đã có mặt, lập biên bản vụ việc.

Được biết, ông T.VQ (SN 1986, ở xã Tượng Sơn), được luân chuyển từ xã Tượng Sơn sang làm Phó Bí thư Đảng ủy xã Tượng Lĩnh vào cuối năm 2016, ông đã có vợ và 3 con. Còn bà T và ông C là vợ chồng từ năm 2011, hai người đã có với nhau một cháu trai 5 tuổi.

(Tổng hợp)

Hoàng Yên