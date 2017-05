Thông tin trên được đại tá Lê Văn Việt, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh, khẳng định tại cuộc họp báo hôm qua, 7.5.

Hưng (giữa) đang khai với cơ quan điều tra

Theo đại tá Việt, sau khi xảy ra vụ cướp tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN, Phòng giao dịch Duyên Hải (tỉnh Trà Vinh) chiều 26.4, Công an tỉnh Trà Vinh với sự hỗ trợ của lực lượng CSHS (Bộ Công an) đã nhanh chóng lần ra dấu vết và bắt giữ Lê Lâm Hưng, nghi phạm gây án vào chiều 6.5, thu hồi được gần 35.900 USD và 10 triệu đồng. Đến thời điểm này, Hưng khai một mình thực hiện vụ cướp. Ngoài ra, vợ Hưng (là kế toán trong ban quản lý) và nhân viên làm chung cũng như người bạn cho Hưng mượn chiếc xe máy hiệu Sirius đi cướp cũng không biết Hưng gây ra vụ cướp táo tợn trên.

Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, cơ quan công an sẽ tiếp tục xác minh, làm rõ những lời khai của nghi phạm cũng như những người có liên quan.

Cướp xong về nghe Công an phát động tố giác tội phạm

Cũng trong buổi họp báo, đại tá Việt cho biết để phá được nhanh vụ án, cơ quan công an vừa phải sử dụng nghiệp vụ, vừa phát động phong trào quần chúng nhân dân tố giác tội phạm.

“Ngay sau khi xảy ra vụ án, ban chuyên án chỉ đạo các lực lượng từ tỉnh xuống huyện chặn chốt các lối ra vào tỉnh như đường đi TP.HCM qua cầu Cổ Chiên, đường đi Sóc Trăng qua phà Đại Ngãi, tuyến quốc lộ qua H.Trà Ôn (Vĩnh Long) để đi các tỉnh khác, các ngõ ngách qua cù lao... Tất cả các lực lượng nằm vùng và phối hợp với CSGT thực hiện nhiệm vụ 3 ngày nhưng không có kết quả”, đại tá Việt thông tin.

Từ hình ảnh nhân dạng thủ phạm được camera an ninh ngân hàng ghi lại cùng lời khai các nhân chứng cho thấy tên cướp đi xe máy Sirius màu đỏ đen, không biển số; bị khuyết tật (chân vòng kiềng) và mang giày loại công nhân nhà máy nhiệt điện tại địa phương thường sử dụng.

Tuy nhiên, Duyên Hải (Trà Vinh) có tới 3 nhà máy nhiệt điện với hơn 2.000 công nhân nên việc sàng lọc, truy tìm nghi phạm rất phức tạp. Để rút ngắn thời gian, ban chuyên án đã quan hệ với các đơn vị thi công, ban quản lý dự án phát động phong trào tố giác tội phạm. Ban chuyên án vừa chiếu clip về đặc điểm nhận dạng đối tượng tại từng khu vực trong các nhà máy nhiệt điện, đồng thời phát động các quán xá, nhà nghỉ, quán karaoke, quán bia… ở xã Dân Thành để người dân biết.

Đáng nói là trong các buổi phát động người dân tố giác tội phạm tại Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải thì Lê Lâm Hưng cũng có mặt để ngồi nghe. Nhiều người dân sau đó đã đến ban chuyên án cung cấp các hình ảnh mà camera an ninh tại nhà họ thu được dấu vết của nghi phạm khi đến gây án cũng như lúc tẩu thoát để ban chuyên án làm cơ sở truy xét.

Điều nghiên tính toán rất kỹ

Qua sàng lọc, ban chuyên án xác định được khoảng 20 nghi can gồm người địa phương, công nhân và cả những người ở nơi khác đến làm việc... Tuy nhiên, trong đó nổi lên là Hưng với nhiều dấu hiệu bất thường, như có nhiều bất minh về kinh tế cũng như thời gian vắng mặt tại cơ quan khi vụ án xảy ra.

Cụ thể, chiều ngày xảy ra vụ cướp thì tối đó Hưng đã trả hết nợ nần và chi tiêu tiền bạc một cách bất thường, đồng thời có biểu hiện không bình thường sau khi đọc tin tức liên quan đến vụ cướp trên các phương tiện thông tin. Từ đó, ban chuyên án quyết định mời Hưng lên làm việc, sau đó tiến hành bắt khẩn cấp. Trên đường dẫn giải về khám xét tại nơi làm việc, Hưng đã nhanh chóng thừa nhận mình gây ra vụ cướp.

Hưng khai, do thua cá độ bóng đá nên đã mượn tiền nhiều người không có khả năng chi trả. Khoảng 30 ngày trước khi gây án, Hưng lên TP.HCM mua 1 súng bắn đạn bi giá 500.000 đồng tại chợ Kim Biên, 1 áo khoác, 1 kính râm màu đen và 1 cuộn băng keo đem về nơi làm việc tại văn phòng Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 3 để cất giấu. Sau đó, Hưng đi khảo sát các ngân hàng trên địa bàn TX.Duyên Hải thì thấy Ngân hàng Vietcombank bảo vệ rất lỏng lẻo và ít nhân viên, nên chọn để cướp.

Khoảng 13 giờ 30 cùng ngày 26.4, Hưng rời nhà, chạy xe máy quanh khu vực ngân hàng để khảo sát, định ra tay nhưng lúc này do khách giao dịch còn đông nên Hưng tiếp tục chờ tới cuối giờ chiều. Hưng ngồi chờ tại quán cà phê đến khoảng 16 giờ rồi rời khỏi quán, chạy xe vào con hẻm cách ngân hàng 500 m để mặc áo khoác, đeo khẩu trang, kính râm, quấn băng keo vào các ngón tay của bàn tay trái, tháo biển số bỏ vào cốp xe rồi chạy đến ngân hàng. Sau đó, nghi phạm xuống xe, mở nón bảo hiểm để lên yên xe, chìa khóa vẫn còn trong ổ, tay trái cầm 2 túi xách, tay phải lấy khẩu súng từ túi xách đi vào ngân hàng uy hiếp nhân viên bắt bỏ tiền vào 2 túi xách.

Sau khi cướp được tiền, Hưng nhanh chóng lên xe tẩu thoát theo hướng về khu tập thể ban quản lý dự án, cất giấu tiền rồi trả xe mượn của người bạn. Những ngày sau đó, Hưng vẫn đi làm bình thường nhằm che mắt mọi người.

Trả lời Thanh Niên tại cuộc họp, trung tá Trần Văn Kỳ, Trưởng phòng CSHS (PC45) Công an tỉnh Trà Vinh, cho biết tang vật khi gây án được nghi phạm phi tang nhiều nơi và cơ quan điều tra cũng đã thu hồi được một phần.

Riêng khẩu súng, Hưng khai đã vứt xuống cảng nước sâu tại nhà máy nhiệt điện, cơ quan điều tra đang tiếp tục tìm kiếm.

Cảnh báo tình trạng gây án do thua cá độ

Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến - Ảnh: Độc Lập

Tại buổi họp báo, thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, cho rằng nghi phạm Hưng do nợ nần cờ bạc, kinh tế bần cùng, tâm lý sợ “xã hội đen” uy hiếp nên túng quẫn đã cướp ngân hàng để có tiền trả nợ. Liên quan đến vụ án, ông Tiến cho hay trong thời gian qua cả nước xảy ra một số vụ cướp ở ngân hàng, gần đây tại TP.Huế (sau 11 ngày, thủ phạm bị bắt) và nay là Trà Vinh. Cả hai đối tượng gây án đều có đặc điểm chung là do cá độ bóng đá bị thua nên đi cướp. Một đặc điểm chung nữa là các nghi phạm nhắm đến ngân hàng, tiệm vàng, vì nơi đây lúc nào cũng có sẵn tiền. Ngoài ra, thời gian qua tại tỉnh Tiền Giang cũng xảy ra nhiều vụ giết người, cướp tài sản liên quan đến việc ăn thua trong cá độ bóng đá mà lực lượng CSHS đang tiến hành truy xét bắt giữ. Do vậy, ngoài việc nhanh chóng bắt giữ các đối tượng gây án thì lực lượng CSHS cần phải tiếp tục làm rõ và triệt phá các đường dây cá độ bóng đá trên mạng đang tồn tại và ngày càng nhức nhối.

Mai Trâm