Đại tá Bùi Đình Quang - Phó Giám đốc Công an tỉnh khẳng định: “Những bài học kinh nghiệm trong đợt ra quân cao điểm trấn áp tội phạm bảo vệ tết Nguyên đán 2017 là tiền đề quan trọng để Công an Hà Tĩnh triển khai tốt các giải pháp đảm bảo ANTT trên địa bàn thời gian qua”.

Ngay từ đầu năm, Công an Hà Tĩnh đã để lại những dấu ấn nổi bật trong việc đưa các đối tượng truy nã về quy án, bảo vệ tính nghiêm minh của pháp luật. Điển hình trong số này có thể kể đến vụ: bắt giữ đối tượng Bạch Đình Đức (SN 1989, ở phường Quang Tiến, TX Thái Hòa, tỉnh Nghệ An) về tội cố ý gây thương tích sau 8 năm lẩn trốn; bắt giữ đối tượng Nguyễn Phong Lục (SN 1963, phường Kỳ Trinh, TX Kỳ Anh) đã lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản (100.000 USD) lẩn trốn 21 năm; đưa đối tượng Võ Hồng Chương (SN 1973, ở xã Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh) về quy án sau 23 năm cơ quan điều tra phát lệnh truy nã về hành vi trộm cắp tài sản; bắt Nguyễn Cao Quốc Việt (SN 1989) và Nguyễn Hữu Việt (SN 1991, ở phường Vinh Tân, TP Vinh, Nghệ An) sau 5 năm thực hiện vụ cướp táo tợn tại tiệm vàng Kiều Ngọc...

Các đối tượng dùng đao kiếm giải quyết mâu thuẫn theo kiểu xã hội đen buộc lực lượng cảnh sát 113 phải nổ súng ngăn chặn.

Đặc biệt, chỉ tính sau đợt ra quân trấn áp tội phạm (15/2) đến nay, lực lượng công an đã điều tra làm rõ 42 vụ phạm pháp hình sự, trong đó có 1 vụ giết người, 16 vụ cố ý gây thương tích, 3 vụ cướp và cướp giật tài sản, 1 vụ lạm dụng chiếm đoạt tài sản, 1 vụ làm giả con dấu và tài liệu, 20 vụ trộm cắp và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có...

Trên mặt trận đấu tranh với “cái chết trắng”, Công an Hà Tĩnh tiếp tục đấu tranh, phòng ngừa có hiệu quả, nhất là tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy trong giới trẻ. Điển hình, ngày 20/2, Công an TX Hồng Lĩnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Trung Thông (SN 1993, thường trú tổ dân phố 4, phường Đậu Liêu) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ nhiều vũ khí “nóng” và tang vật liên quan. Ngày 2/3, Công an Đức Thọ ra quyết định khởi tố đối tượng Cù Huy Thủy (SN 1973, trú thôn 3, xã Sơn Long, Hương Sơn) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Đội Cảnh sát ma túy Công an TP Hà Tĩnh bắt quả tang 5 nam, nữ thanh niên đang sử dụng thuốc lắc tại phòng số 501, quán Karaoke Cung Đình, số 312, đường Nguyễn Công Trứ (TP Hà Tĩnh)...

Với quyết tâm cao trong việc đấu tranh với tội phạm và tệ nạn mại dâm, Công an Hà Tĩnh phối hợp với chính quyền các huyện Kỳ Anh, Cẩm Xuyên và chỉ đạo lực lượng công an cơ sở đấu tranh với tệ nạn mại dâm ở Voi, được dư luận và nhân dân đánh giá cao. Thiếu tá Nguyễn Phi Hải - Trưởng Công an huyện Kỳ Anh cho biết: “Công an huyện Kỳ Anh đã thành lập tổ công tác phòng chống tệ nạn mại dâm gồm 12 cán bộ, chiến sỹ và phối hợp chặt chẽ với Công an xã Kỳ Phong tăng cường bám nắm địa bàn, thực hiện các hoạt động tuần tra, kiểm soát 24/24h. Qua đó, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh với các hành vi mua bán dâm, đẩy đuổi gái mại dâm ra khỏi địa bàn, trả lại thuần phong mỹ tục và hình ảnh đẹp trên địa bàn”.

Với quyết tâm cao, tinh thần đấu tranh không khoan nhượng với các loại tội phạm và thế lực thù địch, Công an Hà Tĩnh đã lập được nhiều chiến công xuất sắc trên tất cả các lĩnh vực công tác. Qua đó, góp phần quan trọng giữ vững ổn định an ninh chính trị, TTATXH, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân, phục vụ đắc lực công cuộc phát triển KT-XH...

Xuân Lý - Tiến Phúc