Nữ ca sĩ/nhạc sĩ vừa tung MV cho ca khúc "Về với em đi" đầy tâm trạng.

Sau khi bản audio lên sóng trước đó không lâu khiến người hâm mộ thổn thức với giai điệu dễ “gây nghiện” thì mới đây, 27/3, MV Về với em đi của Tiên Tiên đã chính thức lên sóng.

MV Về với em đi

Thay cho mái tóc ngắn xoăn quen thuộc, lần này Tiên Tiên xuất hiện với hình ảnh chủ đạo tóc dài buộc cao nữ tính hơn nhưng vẫn diện trang phục cá tính, tomboy khá ngầu. Loạt diễn xuất đầy tâm trạng và hơn thế nữa, Tiên Tiên đã rơi nước mắt trong một phân đoạn đau khổ vì tình, hòa quyện với âm nhạc giàu cảm xúc.

Tiên Tiên đẫm nước mắt vì chuyện tình buồn.

Giọt nước mắt khiến khán giả thật sự rung động.

Hình ảnh nữ ca sĩ Say You Do khá nữ tính, đáng yêu.

Nhưng vẫn chất lừ.

Nhiều câu hát đánh đúng tâm lí những người đang yêu như: “Về với em đi”, “lạc tay nhau 1 phút để mãi 1 đời ta mãi mê đi tìm”.

Đây là sáng tác của chính chủ nhân hit My Everything, vẫn là phong cách phóng khoáng về chất nhạc. Bên cạnh đó, Về với em đi đủ để khiến khán giả nghe qua đã nhận ra Tiên Tiên nhờ ca từ gần gũi, chân thực, dễ chạm trái tim người nghe.

Một số hình ảnh khác trong MV:

Nguyễn Anh