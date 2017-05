Phía quân sự Mỹ khẳng định rằng một chiếc tiêm kích chiến đấu cơ của Nga ngày 9 tháng Năm đã bay cách 6 mét tới phi cơ do thám của Hải quân Hoa Kỳ trên Biển Đen, - như kênh truyền hình NBC loan báo.

Máy bay tiêm kích Nga Su 30 - M

Đại úy Pamela Kunze đại diện Hải quân Hoa Kỳ thông báo rằng "chiếc Su-27 của Nga" đã tiến sát gần chiếc P-8A Poseidon, khi máy bay Mỹ thực hiện nhiệm vụ trong không phận quốc tế.

Cần lưu ý rằng, theo quan điểm của viên chỉ huy máy bay Mỹ, hoạt động tương tác của hai máy bay trên bầu trời đã diễn ra một cách an toàn và chuyên nghiệp. Còn bà Kunze nhận xét rằng khoảng cách không phải là thông số duy nhất để theo đó đánh giá độ mạo hiểm của lối xích gần như vậy.

Trong khi đó, theo báo cáo của Bộ Quốc phòng Liên bang Nga, chiếc tiêm kích Su-30 của Không quân Nga hôm 9 tháng Năm cất cánh bay lên trên Biển Đen để chặn đối tượng mục tiêu tiếp cận biên giới của LB Nga.

"Ngày 9 tháng Năm vào lúc gần 12:00 (theo giờ Matxcơva) các phương tiện kiểm soát của Nga ở vùng không phận trung lập trên Biển Đen đã phát hiện đối tượng mục tiêu đang tiến tới sát gần biên giới LB Nga. Để chặn mục tiêu đã phái chiến đấu cơ Su-30 cất cánh từ thành phần thường trực phòng không của Quân khu Nam", — Bộ Quốc phòng Nga nói rõ.

Ngoài ra, có nhấn mạnh rằng sau khi xích gần chiếc Su-30 của Nga trên Biển Đen, máy bay do thám Mỹ đã thay đổi lộ trình và chiến đấu cơ Nga trở về căn cứ.

"Sau sự xích gần trong khoảng cách an toàn phi công của chiến đấu cơ Nga đã trực quan xác định đối tượng trên không là máy bay do thám P8A "Poseidon" của Mỹ. Chiếc chiến đấu cơ của Nga thực hiện động tác "chào" với phi công Mỹ, sau đó máy bay do thám của Mỹ thay đổi đường bay về phía rời xa biên giới Nga. Chiến đấu cơ Su-30 đã trở về sân bay căn cứ an toàn", — Bộ Quốc phòng LB Nga lưu ý.

