Để trang trải cho cuộc sống, nhiều sao Việt chấp nhận cảnh sống trong những căn nhà dột nát.

Ca sĩ Hà My

Nữ ca sĩ Hà My được biết đến là bạn gái cũ của danh hài Hoài Linh, gây chú ý từ khi tham gia chương trình Tình Bolero hoan ca.

Căn nhà dột nát, tạm bợ của Hà My

Ca sĩ Hà My là cháu gái của nghệ sĩ Thái Châu, hiện sống cùng mẹ và cháu ngoại trong một căn nhà rộng khoảng 40m2 tại huyện Nhà Bè, TP.HCM. Căn nhà được ca sĩ mua cách đây 1 năm, sau đó sửa sang sang lại nhưng đã bị xuống cấp trầm trọng.

Mỗi khi có đợt triều cường hoặc mưa to, là nước tràn vào tận trong nhà. Do có thu nhập thấp nên gia đình Hà My vẫn chưa có tiền để sửa sang lại. Thậm chí số tiền mua và sửa nhà của Hà My trước đây cũng là do cô có được nhờ được Đàm Vĩnh Hưng mời đi nước ngoài lưu diễn.

Bên trong căn nhà ẩm thấp của Hà My

Giọng ca 41 tuổi sau đó đã rất bất ngờ và hạnh phúc khi được ban tổ chức chương trình Tình Bolero hoan ca hỗ trợ tiền để lợp lại mái. Cho dù đã dừng cuộc chơi khá sớm nhưng cô cũng rất hạnh phúc khi được những nghệ sĩ khác quan tâm và hỗ trợ cuộc sống.

Công nhân lợp lại mái cho căn nhà xập xệ của Hà My.

Diễn viên Trần Hạnh

NSƯT Trần Hạnh là diễn viên quen thuộc trong nhiều bộ phim như Tướng về hưu, Hãy tha thứ cho em, Người đàn bà thứ hai,… Hiện người nghệ sĩ già đang sống cùng các con ở ngôi nhà nằm sâu trong con hẻm cách ga Hà Nội khoảng 1km.

NSƯT Trần Hạnh trong căn hộ chật chội của mình

Nam diễn viên sinh năm 1929 sống trong một căn nhà có 5 tầng nhưng khá chất chội. Tầng 1 của căn nhà chỉ để vừa ba chiếc xe máy, chiếc tủ nhỏ và một chiếc tivi cũ. Không gian sinh hoạt của gia đình nghẹ sĩ gói gọn ở tầng 2 và tầng 3. Hai tầng trên cùng được cho thuê để kiếm thêm thu nhập.

Căn hộ của NSƯT Trần Hạnh khá chật

Người nghệ sĩ già từng lạc quan chia sẻ: “Nhà nước cho tôi đầy đủ, không thiếu gì cả. Thi thoảng tôi đi làm, đóng phim cũng có thêm tiền. Tôi đầy đủ thế chứ có thiếu thốn, khó khăn lắm đâu”.

Nghệ sĩ Hữu Thành

Ông là một trong những nghệ sĩ góp mặt trong nhiều bộ phim nổi tiếng của điện ảnh Việt Nam như Đất phương Nam, Người đẹp Tây Đô. Tuy nhiên, nghệ sĩ lại đang sống trong một căn hộ lụp xụp cùng vợ và gia đình cậu con trai út trong một căn nhà thuê chỉ rộng 10 m2.

Nghệ sĩ Hữu Thành

Được biết, đây cũng là căn nhà trọ, phía trên là căn gác vỏn vẹn 5m2 để hai vợ chồng ông ở, phía dưới là dành cho gia đình con trai ít. Trong căn phòng chật chội không có nhiều đồ dùng có giá trị, nếu muốn tiếp khách thì vị nghệ sĩ già phải mời khách sang quán nước cạnh nhà.

Diễn viên Hùng Thuận

Nam diễn viên từng nổi tiếng trong vai bé An của phim Đất phương Nam thực tế phải sống trong căn hộ tồi tài và lụp xụp. Khi tham gia chương trình Bố ơi, mình đi đâu thế mùa thứ 2, Hùng Thuận đã từng hé lộ phần nào cuộc sống riêng sau ánh đèn sân khấu.

Hùng Thuận chia sẻ hình ảnh về căn hộ lụp xụp của mình

Anh cho biết, cuộc sống hiện tại còn gặp nhiều khó khắn. Anh phải tự dành tiền và chạy show để đủ tiền trang trải nuổi con bản thân và bố mẹ. Sự nghiệp lận đận của “bé An” cũng không hạnh phúc. Anh luôn đau đầu với việc không được thường xuyên ở bên con khi đã ly hôn với người vợ cũ.

Căn hộ của Hùng Thuận rất bé và giản đơn

Căn hộ cũ của Hari Won

Trước khi trở nên nổi tiếng và kết hôn với MC Trấn Thành, Hari Won từng có thời gian sống trong một căn hộ cho thuê. Khi đó, Hari Won đơn thuần chỉ là một cô sinh viên.

Ở căn hộ cũ của mình, Hari Won còn chẳng đủ không gian để đựng quà mà người hâm mộ dành tặng. Mới đây, cô nàng đã tậu một căn nhà riêng trị giá hàng tỷ đồng.

Căn hộ cũ của Thủy Tiên

Trước khi kết hôn và sống trong căn hộ sang trọng như hiện tại, Công Vinh và Thủy Tiên cùng có quãng thời gian sống trong những căn hộ, căn phòng lụp xụp.

Nữ ca sĩ từng sống trong căn nhà thuê chật hẹp nhưng khá riêng tư, ấm áp. Còn Công Vinh cũng chỉ có một căn phòng riêng bé nhỏ tại nhà bố mẹ ở Nghệ An.