Bức ảnh cưới của nghệ sĩ hài và một người đàn ông trên mạng xã hội khiến khán giả xôn xao về chuyện cô sắp kết hôn.

Sáng 29/3, Thúy Nga tiết lộ tấm ảnh cưới của mình với một chàng trai trẻ trên trang cá nhân kèm theo lời công bố về tình yêu mới. Trong bức hình, nghệ sĩ hài mặc váy cưới và được người đàn ông hôn nhẹ vào má rất tình tứ. Cả hai đều đeo nhẫn cưới như một cặp vợ chồng thực thụ. Thúy Nga viết: "Oh my love. Give me your warmest shoulders so I can lean on for the rest of my life" (Tạm dịch: Tình yêu của em. Hãy cho em bờ vai ấm êm để em có thể dựa dẫm cho đến hết cuộc đời).

Bức ảnh cưới được Thúy Nga ghép hình khiến khán giả tin rằng cô sắp lên xe hoa lần hai.

Sau ít giờ đăng tải thông tin 'lộ diện người ấy', rất đông bạn bè và khán giả đã gửi lời chúc mừng hạnh phúc đến Thúy Nga. Tuy nhiên, danh hài đã nhanh chóng đính chính, bức ảnh chỉ mang tính chất 'ước gì', chứ không phải sự thật. Thúy Nga hài hước nói, sắp đến ngày Cá tháng 4 nên cô muốn đùa một chút cho vui, vậy mà câu chuyện đã nhanh chóng trở thành 'bão mạng'.

"Cái vụ công khai 'My love' của em mới có mấy tiếng đồng hồ mà đã thành bão mạng, bão tin nhắn fan hỏi thăm và bão báo chí nhắn tin phỏng vấn... Em cám ơn tất cả mọi người đã quan tâm và chúc mừng hạnh phúc khi em được anh chồng Mỹ rước em về làm vợ... nhưng thực sự đấy chỉ là 'ước gì' thôi à! Chuyện là vầy, em muốn làm tin gì giật gân hót hót cho mùa tháng 4 sắp tới, suy nghĩ hoài thì có mấy loại tin như: đám cưới, ly dị, đánh ghen, giật chồng, giật vợ, cướp chồng... là dễ bão táp nhất mà ai dè vụ 'cưới' này bão cấp 15, 16 luôn à", Thúy Nga đính chính tin đồn sắp lên xe hoa lần hai.

Danh hài cho biết, tấm ảnh cưới mà khán giả tưởng thật chỉ là hình ghép. Khi thấy mọi người đều 'mắc lừa', Thúy Nga tỏ ra thích thú bởi cô đã thành công trong dịp Cá tháng Tư.

Theo Ngôi Sao