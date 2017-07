Thùy Dương, cô gái gây tranh cãi nhất nhì nhà chung, chia sẻ cảm xúc hoang mang khi Thùy Trâm bị loại ở tập 5.

Thử thách chính trong tập 5 Vietnam's Next Top Model All stars dành cho các thí sinh là chụp hình cùng loài bò sát. Bức ảnh của Cao Ngân được đánh giá cao nhất, giúp cô chiến thắng và trở thành thủ lĩnh mới của nhà chung. Tuy nhiên, giám đốc sáng tạo Nam Trung lại cho rằng Cao Ngân có ảnh đẹp nhờ may mắn bởi cô không toát lên ánh hào quang của một ngôi sao.

Trong thử thách này, ban giám khảo bất ngờ tuyên bố loại kép - Thùy Trâm và Hồng Anh. Host Trương Ngọc Ánh cho rằng biểu cảm từ ánh mắt cho đến khóe môi của Thùy Trâm đều căng cứng. Còn giám khảo Hoàng Yến nhận xét nhược điểm của thí sinh này là một màu, không mang đến bất ngờ. Nhưng việc Thùy Trâm bị loại khiến Thùy Dương không phục. Cô bày tỏ: "Dương thấy Trâm là một người có tác phong chuyên nghiệp, luôn ở vị trí first-call".

Hồng Anh gặp bất lợi hơn hẳn các thí sinh còn lại vì cô là gương mặt mới, chưa có kinh nghiệm. Ngoài ra, vóc dáng nhỏ bé, mặt tròn và cổ ngắn cũng là những điểm yếu của cô gái này. Trương Ngọc Ánh động viên Hồng Anh nên tự hào vì được là thí sinh của mùa All stars.

Cao Thiên Trang có bức ảnh đẹp thứ nhì trong tuần qua, dù trước đó cô bật khóc vì sợ trăn. Bỏ qua những tranh cãi ở nhà chung, đến lúc này cô giữ phong độ ổn định.

Với Thùy Dương, Nam Trung đánh giá anh hài lòng ngay từ những bức ảnh đầu tiên. Theo anh, thời điểm này Thùy Dương bắt đầu bùng nổ.

Kim Dung thuộc nhóm thí sinh an toàn, nhưng cố vấn chuyên môn Hoàng Yến nhắc nhở cô phải có cảm xúc hơn khi chụp hình. Cô gái này khiến mọi người phì cười khi thật thà chia sẻ ngoài ma, trăn và rắn, cô còn sợ... Nam Trung.

Lại Thanh Hương được khen ngợi ở cách xử lý góc mặt để che đi khuyết điểm. So với những thí sinh khác, vóc dáng và gương mặt của cô đầy đặn hơn.

Kikki Lê vừa chiến thắng tuần trước, song giám khảo nhận xét ở thử thách này, cô thể hiện ở mức an toàn.

Bức ảnh của Chà Mi khiến giám khảo tranh cãi. Nam Trung và Hoàng Yến cho rằng cách tạo dáng này không phù hợp, thậm chí có phần phản cảm. Nhưng Chà Mi kiên quyết cô vẫn thích hình ảnh của mình.

Sau 5 tập, Hoàng Oanh - thí sinh lớn tuổi nhất nhà chung - vẫn rất nhạt nhòa, chưa có dấu ấn.

Bức ảnh của Nguyễn Hợp không ấn tượng với giám khảo. Bộ ba quyền lực chỉ đánh giá cao ở cô sự dũng cảm, vượt lên nỗi sợ.

Minh Đức