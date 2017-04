Theo khảo sát của phóng viên Dân Việt, hiện giá thịt lợn hơi tại nhiều tỉnh miền Bắc như Hưng Yên, Ninh Bình, Hà Nội… đã giảm sâu kỷ lục, nhiều nơi chỉ còn khoảng trên dưới 15.000 đồng đến 17.000 đồng/kg. Tuy nhiên, trái ngược với điều đó, giá thịt lợn bán lẻ tại các chợ và các siêu thị vẫn ở mức rất cao, khoảng từ 55.000 đồng đến trên dưới 100.000/kg. Phần này, có rơi vào túi các thương lái như dư luận "kết tội"?

Thương lái nói gì trước thông tin bị tố ăn hết phần của người nuôi lợn

Lý giải về nghịch lý này, ông Nguyễn Văn Thương, chủ trang trại chăn nuôi lợn ở huyện Phú Xuyên (Hà Nội) cho rằng: “Theo tôi, có 2 nguyên nhân chính. Một là, do việc bán lẻ thịt lợn phải trải qua nhiều khâu trung gian, qua mỗi khâu họ đã nâng giá lên và thay đổi theo mức mà các thương lái, người bán tự thỏa thuận miệng với nhau. Thứ 2, do số lượng thịt lợn miếng cung cấp cho một số lượng người nhất định, ở các khu dân cư nhất định, phần lớn bà con lại quen mua ở các chợ dân sinh. Tại chợ, các chủ hàng thịt đã giữ chỗ, việc điều tiết thịt bao nhiêu là do họ, mỗi người tiêu dùng khi mua phải phụ thuộc vào họ nên các các chủ thịt dựa vào đó mà tự tung, tự tác, tự định giá, độc chiếm thị trường”.

Anh Nguyễn Văn Hiếu, chủ trang trại chăn nuôi lợn ở huyện Văn Giang (Hưng Yên) cho biết, vào những ngày giá lợn giảm sâu lịch sử này, việc nuôi lợn nái sẽ càng khiến nông dân thiệt hại nặng. "Lợn ăn hết sổ đỏ, ăn cả thịt người, nếu bà con còn cứ để lợn nuôi thêm ngày nào là nó ăn thịt mình ngày đó" - anh Hiếu thở dài.

Để hiểu rõ hơn về nghịch lý trên, phóng viên đã liên hệ với ông Phạm Tất Thành, một lái buôn lợn ở huyện Hoài Đức (Hà Nội). Sau nhiều lần được chúng tôi thuyết phục, ông Thành cũng đã chia sẻ sự thực về lợi nhuận. Ông Thành cho hay: “Cánh thương lái chúng tôi kinh doanh gì thấy có lãi mới làm, đặc biệt là con lợn trong thời điểm nhạy cảm này việc buôn, bán cũng gặp rất nhiều khó khăn nên việc mua tuyển, chọn và mua lợn với giá rẻ tại các trang trại cũng là điều dễ hiểu”.

“Còn về việc giá lợn hơi rẻ mạt, nhưng giá lợn thịt miếng ở các chợ, siêu thị vẫn ở mức cao là do đối tượng này phải chịu nhiều chi phí trung gian. Mà cũng phải nói thật, lái buôn là người đi thu mua về giết mổ cũng phải chịu nhiều chi phí từ giấy tờ kiểm dịch đến một số chi phí phát sinh đặc biệt khác nữa, nên khi chuyển đến bàn cho người bán chúng tôi cũng không được lãi nhiều đâu” – ông Thành tiết lộ.

Cận cảnh những con lợn ế ngoại cỡ tại trang trại của anh Nguyễn Văn Hiếu ở huyện Văn Giang (Hưng Yên).

Theo khảo sát của phóng viên ở một số chợ trên địa bàn Hà Nội như Mỹ Đình (Năm Từ Liêm) hay Dịch Vọng (Cầu Giấy), giá thịt lợn đang dao động khoảng 50.000 đồng đến 70.000/kg, tùy loại. Khi được đặt vấn đề về sự trái ngược khó hiểu giữa giá lợn hơi và lợn miếng bán tại chợ, bà Trần Thị Hoa, một chủ hàng thịt lợn ở chợ Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho rằng: “Mấy này nay, nghe mọi người đồn nhau giá lợn hơi đã rớt xuống còn 15.000 đồng đến 16.000 đồng/kg, nhưng sự thật chúng tôi vẫn phải nhập lợn vào với giá cao từ 25.000 đồng đến trên dưới 30.000 đồng/kg, tùy ngày. Còn việc bán lẻ ở chợ thì những con lợn nạc, ngon thì vẫn bán được với giá cao hơn”.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, dù giá lợn hơi ở một số xã, huyện ngoại thành của Hà Nội đã xuống chỉ 15.000 đồng đến 16.000 đồng/kg thậm chí có nơi xuống còn 12.000 đồng đến 13.000 đồng/kg song giá thịt lợn bán lẻ tại các chợ ở khu vực Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm) vẫn ở mức cao, trong đó có thịt ba chỉ có giá dao dộng khoảng từ 65.000 đến 70.000 đồng/kg, giảm không đáng kể so với thời điểm thịt lợn hơi còn ở mức 32.000-35.000 đồng/kg.

Cùng ý kiến với bà Hoa, bà Nguyễn Thị Xuyên, chủ một hàng thịt ở chợ Mỹ Đình cho hay: “Nếu nói chúng tôi ăn lãi quá nhiều, trong khi người nuôi lại chịu thua thiệt lớn thì cũng không đúng. Bởi mỗi ngày, riêng cá nhân tôi chỉ nhận thịt (loại nửa con thịt sẵn) tại chợ do các thợ buôn chở đến, họ cấp thịt cho chúng tôi giá cao thì tất nhiên chúng tôi phải nâng giá thêm thì mới có lãi được”.

Khi được hỏi về mức giá mua đầu vào, bà Xuyên cho hay: “So với thời điểm trước đây vài tháng, hiện giờ giá thịt đã giảm 10.000 đồng đến 20.000 đồng/kg. Đáng nói hơn việc bán cũng chậm và số lượng thịt bán hàng ngày cũng không được nhiều chỉ khoảng trung bình trên dưới 1 tạ lợn miếng, khách của tôi chủ yếu là người quen, mọi người mua thịt cũng không ai thắc mắc về giá cả, thịt ngon thì họ vẫn mua ăn đều thôi” – bà Xuyên chia sẻ.

…thịt mông, vai…có giá trên dưới 60.000 đồng/kg.

Bà Trần Thị Hoa bán thịt cho khách tại chợ Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).