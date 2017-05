Theo thống kê của Glassdoor, thực tập sinh Facebook được trả lương cao nhất nước Mỹ với lương trung bình một tháng 8.000 USD.

Không có gì đáng ngạc nhiên khi các đại gia công nghệ là nhóm có thể mang về mức lương thực tập cao nhất.

Trong danh sách 25 công ty trả lương thực tập cao nhất nước Mỹ của Glassdoor, một trang web chuyên về việc làm, Facebook đang chiếm vị trí đầu bảng với mức lương trung bình là 8.000 USD/tháng. Như vậy mức lương hàng năm mà mỗi thực tập sinh nhận được tại đây hiện lên tới 96.000 USD.

Thực tập sinh Facebook được trả 8.000 USD/tháng.

Lương trung bình ở đây có nghĩa một nửa số thực tập sinh kiếm được nhiều hơn số này. Trong khi đó, thu nhập trung bình của người Mỹ năm 2015 là hơn 55.500 USD.

Microsoft chiếm vị trí thứ hai với 7.100 USD/tháng.

Salesforce, Amazon, Apple , Yelp, Yahoo và Dell đều có mặt trong Top 10, với mức lương trung bình hàng tháng dao động từ 6.080 USD đến 6.450 USD. Google bị tụt xuống vị trí thứ 11 do chỉ đạt có... 6.000 USD/tháng.

Mức lương tại các hãng công nghệ cao hơn đáng kể so với nhiều tổ chức tài chính lớn. Công ty đầu tư BlackRock trả cho thực tập 5.400 USD một tháng. Capital One trả 5.000 USD. Tại các ngân hàng lớn như Deutsche Bank hay Bank of America, con số này dao động trong khoảng 4.570 - 4.640 USD.

Nếu so sánh với trước đây, mức lương mà các công ty này trả cho các thực tập sinh quả là điều... ngoại lệ, vì theo Hiệp hội các trường đại học và giới chủ nước Mỹ (NACE), trong năm 2016, mỗi thực tập sinh chỉ kiếm được 16,28 USD/giờ. Tính ra, số tiền mỗi tháng họ kiếm được chỉ khoảng 2.600 USD.

Phương Anh/KD&PL