Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa dẫn giải 3 bị can thực nghiệm hiện trường vụ bắn nhau tại tiểu khu 1535 (Đắk Nông) khiến 3 người chết, 16 người bị thương.

Sáng nay (10-5), nguồn tin từ Công an tỉnh Đắk Nông cho biết Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa dẫn giải 3 bị can Đặng Văn Hiến (40 tuổi, hộ khẩu xã Đô Lương, huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn), Ninh Viết Bình (34 tuổi, trú huyện Đại Từ, Thái Nguyên) và Hà Văn Trường (32 tuổi, trú xã Đắk Nhau, huyện Bù Đăng, Bình Phước) thực nghiệm hiện trường vụ bắn nhau xảy ra tại tiểu khu 1535 (xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, Đắk Nông) vào cuối tháng 10-2016 khiến 3 người chết, 16 người bị thương. Hiện trường khu vực đất xảy ra nổ súng khiến nhiều người thương vong Nguồn tin cũng cho biết, quá trình thực nghiệm phù hợp lời khai các bị can. Một số người dân hiếu kỳ đến theo dõi cơ quan chức năng làm việc. Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, khoảng 5giờ 30 sáng ngày 23-10-2016, công ty TNHH thương mại Long Sơn (công ty Long Sơn, trụ sở tại xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức) huy động công nhân cùng máy móc mang theo công cụ hỗ trợ tiến hành san ủi, giải tỏa một số diện tích đất tại tiểu khu 1535 mà công ty này cho rằng bị người dân lấn chiếm để sản xuất, dựng nhà. Quá trình cưỡng chế, giải tỏa công ty Long Sơn không báo cáo, xin phép cơ quan chức năng địa phương. Khi lực lượng công ty Long Sơn tiến vào san ủi đất, cây trồng thì xảy ra xô xát đánh nhau với người dân. Quá trình đánh nhau, một số đối tượng trong nhóm người dân dùng súng hoa cải bắn về nhóm công nhân khiến 3 người chết tại chỗ, 16 người bị thương. Những người trực tiếp tham gia nổ súng sau đó ra đầu thú. Cơ quan công an cũng thu giữ được cả chục khẩu súng tự chế tại hiện trường vụ nổ súng. Khiên, rựa công nhân công ty Long Sơn mang theo khi giải tỏa Do tính chất nghiêm trọng, phức tạp của vụ án, Bộ Công an đã trực tiếp thụ lý, điều tra. Về dự án của công ty Long Sơn, năm 2008, công ty này được UBND tỉnh Đắk Nông cho thuê 1.079 ha đất triển khai dự án trồng cao su, điều, trồng rừng và quản lý bảo vệ rừng. Trong đó, diện tích rừng được giao quản lý bảo vệ là 507,7 ha. Tuy nhiên, diện tích này đã bị phá lên tới 501,7 ha. Công ty này cũng để người dân lấn chiếm 979 ha đất trong khu vực dự án.